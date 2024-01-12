На сколько выросли пенсионные выплаты из ЕНПФ в Казахстане

В 2024 году размер пенсионных выплат по возрасту из Единого накопительного пенсионного фонда вырос на 5%. Кого это коснулось и будут ли пенсии увеличиваться в дальнейшем, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане действует методика расчета величины выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), согласно которой ежемесячная накопительная часть пенсии граждан, которые вышли на заслуженный отдых после 1 января 2018 года, не должна быть меньше 70% от прожиточного минимума (ПМ).

Как напоминают в ЕНПФ, в 2024 году ПМ равен 43 407 тенге, соответственно, минимальный размер пенсионной выплаты по возрасту также вырос на 7%, до 30 384,9 тенге.

При этом, согласно актуально методике, гражданам, выходящим на пенсию, в первый год должны выплатить 6,5% от объема пенсионных накоплений в ЕНПФ, то есть по двенадцатой части от этой суммы ежемесячно.

Напомним, что лица с инвалидностью и трудящиеся во вредных условиях труда могут рассчитывать на применение поправочных коэффициентов, увеличивающих размеры их выплат при первоначальном расчете.

В дальнейшем рассчитанная таким образом пенсионная выплата должна увеличиваться на 5% ежегодно. Поэтому у граждан, которые вышли на пенсию после 1 января 2018 года, в текущем году соответственно были увеличены размеры выплат.

Что касается пенсионеров, которые вышли на пенсию до 2018 года, то размер их выплат осуществляется по методике, действовавшей на момент назначения. Тогда они рассчитывались путем умножения суммы пенсионных накоплений на коэффициент их текущей стоимости в соответствующем возрасте получателя.

При этом независимо от того, когда казахстанец вышел на пенсию, выплаты из ЕНПФ ему будут производить до тех пор, пока на его индивидуальном пенсионном счете будут деньги. После исчерпания накоплений они прекратятся.

Впрочем, некоторые казахстанцы при выходе на пенсию могут сразу забрать все свои деньги из фонда. Сделать это можно, если сумма накоплений не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, то есть 694 236 тенге в 2024 год.