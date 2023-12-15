Выплаты какого размера получали казахстанцы с инвалидностью в 2023 году

С начала года людям с инвалидностью и семьям, потерявшим кормильца, было выплачено более 538,4 млрд тенге. Подробнее о размерах пособий и социальных выплат узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцам с инвалидностью полагается соответствующие выплаты из государственного бюджета. Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 декабря 2023 года количество получателей пособия по инвалидности составило 535,4 тыс. человек.

Его размер при этом зависит от величины прожиточного минимума, группы и причины инвалидности. Так, например, для лиц с инвалидностью от общего заболевания выплаты на данный момент следующие:

1 группа – 89 248 тенге ;

; 2 группа – 71 398 тенге ;

; 3 группа – 48 681 тенге.

Также, работающим казахстанцам, которые получили инвалидность, полагаются соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Согласно данным ведомства, по итогам 11 месяцев социальную выплату по утрате трудоспособности получили 98,8 тыс. человек. Ее средний размер составил 46 681 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо лиц с инвалидностью, на помощь государства могут рассчитывать и семьи, оставшиеся без кормильца. По состоянию на 1 декабря в стране насчитывалось порядка 187,4 тыс. получателей государственного пособия по потере кормильца.

Размер пособия зависит от величины прожиточного минимума и количества иждивенцев умершего. При этом, если кормилец работал официально, то его семье полагаются соцвыплаты из ГФСС. С начала года их получили около 63,4 тыс. семей. Средний размер выплаты составил 51 663 тенге.

Всего же, по данным Минтруда, за 11 месяцев 2023 года на выплату двух пособий и двух соцвыплат было направлено в совокупности более 538,4 млрд тенге – 479 млрд тенге из республиканского бюджета на выплаты пособий и еще порядка 59,4 млрд тенге из ГФСС на социальные выплаты.

Напомним, размеры данных пособий и соцвыплат с 1 января 2023 года были увеличены на 8,5%. При этом с 1 июля 2023 года была проведена их дополнительная индексация на 14,5%.