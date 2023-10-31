Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Размер пособия по безработице сильно вырос в Казахстане

Опубликовано:

Женщина держит в руках деньги и пользуется смартфоном
Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Уволенные казахстанцы могут оформить социальную выплату по потере работы. В сентябре ее средний размер превысил 67 тыс. тенге, увеличившись сразу на 25% за год. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Когда работник официально трудоустроен, работодатель выплачивает за него налоги и отчисления, в том числе в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Именно за счет средств из этого фонда при потере работы казахстанец сможет получить финансовую поддержку.

Согласно данным ГФСС, в сентябре средний размер социальной выплаты по потере работы превысил 67 тыс. тенге. Стоит отметить, что в зависимости от региона этот показатель заметно отличается.

Так, например, самый большой размер средней выплаты зафиксирован в Атырауской области – почти 93,9 тыс. тенге. Следом идет Алматы – 86,8 тыс. тенге, а также Астана – 85,9 тыс. тенге. Наименьший средний показатель оказался в Шымкенте – чуть больше 46,6 тыс. тенге.

Размер соцвыплаты по потере работы
Размер соцвыплаты по потере работы. Источник: Государственный фонд социального страхования

Что касается среднереспубликанского размера, то, как отмечают аналитики Telegram-канала Data Hub, он сразу на 25%, или на 13,4 тыс. тенге больше по сравнению с сентябрем 2022 года. Текущий показатель также является максимальным по крайней мере за последние 6 лет.

Стоит отметить, что выросло и количество получателей соцвыплаты по безработице – сразу на 87% за год, до 47,5 тыс. человек. Напомним, ранее мы рассказывали, что в стране растет количество безработных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2043402-razmer-posobiya-po-bezrabotitse-silno-vyros-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.