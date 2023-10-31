Размер пособия по безработице сильно вырос в Казахстане

Уволенные казахстанцы могут оформить социальную выплату по потере работы. В сентябре ее средний размер превысил 67 тыс. тенге, увеличившись сразу на 25% за год. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Когда работник официально трудоустроен, работодатель выплачивает за него налоги и отчисления, в том числе в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Именно за счет средств из этого фонда при потере работы казахстанец сможет получить финансовую поддержку.

Согласно данным ГФСС, в сентябре средний размер социальной выплаты по потере работы превысил 67 тыс. тенге. Стоит отметить, что в зависимости от региона этот показатель заметно отличается.

Так, например, самый большой размер средней выплаты зафиксирован в Атырауской области – почти 93,9 тыс. тенге. Следом идет Алматы – 86,8 тыс. тенге, а также Астана – 85,9 тыс. тенге. Наименьший средний показатель оказался в Шымкенте – чуть больше 46,6 тыс. тенге.

Размер соцвыплаты по потере работы. Источник: Государственный фонд социального страхования

Что касается среднереспубликанского размера, то, как отмечают аналитики Telegram-канала Data Hub, он сразу на 25%, или на 13,4 тыс. тенге больше по сравнению с сентябрем 2022 года. Текущий показатель также является максимальным по крайней мере за последние 6 лет.

Стоит отметить, что выросло и количество получателей соцвыплаты по безработице – сразу на 87% за год, до 47,5 тыс. человек. Напомним, ранее мы рассказывали, что в стране растет количество безработных.