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Какие выплаты назначают семьям с детьми в Казахстане

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Родители с детьми читают книгу, сидя в гостиной на диване
Семья. Иллюстративное фото: Freepik

Поддержка семей с детьми является одной из главных задач государства. Какие виды материальной помощи назначаются им в Казахстане, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В Минтруда подвели итоги и рассказали о том, что в 2023 году было сделано для семей в Казахстане. В частности, в стране действует многоуровневая система социальной помощи и социального страхования для казахстанцев с детьми. В первую очередь она заключается в материальной поддержке.

Всего в настоящее время в Казахстане семьям с детьми выплачиваются пять видов пособий за счет республиканского бюджета и два вида социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

С начала 2023 года пособия и соцвыплаты были назначены более 2 млн граждан на общую сумму 838,4 млрд тенге. Всего же в этом году выплаты предусмотрены для 2,6 млн граждан на 1,3 трлн тенге. Это сразу на 40% больше, чем было выплачено в 2022 году.

Какие пособия назначаются семьям с детьми

В Казахстане финансовая помощь полагается как работающим родителям, так и безработным. Так, одной из первых мер поддержки является единовременное пособие по рождению ребенка. Его размер зависит от количества детей:

  • на первого, второго и третьего ребенка – 131 тыс. тенге в 2023 году;
  • на четвертого и последующих детей – 217 тыс. тенге.

После рождения ребенка неработающая мама в течение полутора лет получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком из госбюджета. В зависимости от очередности рождения ребенка размер выплаты варьируется от 19 872 тенге до 30 705 тенге.

Мужчина держит деньги на фоне планшета
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также стоит отметить, что в Казахстане оказывается поддержка многодетным семьям с четырьмя и более совместно проживающими несовершеннолетними детьми или студентами очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

Его размер дифференцирован по количеству детей – от 55 304 тенге для семьи с четырьмя детьми до 13 800 тенге на каждого ребенка для семей, имеющих восемь и более детей. Как отмечают в Минтруда, в 2023 году получателями пособий по многодетности являются более 540 тыс. семей.

Помимо данного пособия, отдельно полагаются выплаты многодетным матерям, которые награждены подвесками «Күміс алқа», «Алтын алқа», имеющие звание "Мать-героиня" и награждены орденом "Материнская слава" 1 и 2 степени.

С начала года данное пособие в среднем получили 233 тыс. человек на сумму 42 млрд тенге. Напомним, в рамках реализации Социального кодекса с 1 июля 2023 года размер пособия для некоторых награжденных матерей был увеличен до 7,4 МРП (25 530 тенге).

И еще одно государственное пособие полагается одному из родителей, усыновителей (удочерителей) и опекунов (попечителей), которые воспитывают ребенка с инвалидностью. Его размер в 2023 году равен 1,61 прожиточного минимума (ПМ), то есть 65 313 тенге. Эту выплату в среднем получили 102 тыс. человек на сумму 49,2 млрд тенге.

Оформление пособий в онлайн-формате.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кому назначаются социальные выплаты из ГФСС

Для работающих казахстанцев также предусмотрена финансовая поддержка от Государственного фонда социального страхования. Так, женщинам в декрете положены социальные выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами или усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей).

Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев. По итогам 8 месяцев средний размер выплат составил более 1,2 млн тенге.

Следом родитель начинает получать социальную выплату в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет, которая равна 40% от среднемесячного дохода за последние два года. По итогам 8 месяцев средний размер выплаты составил 50 998 тенге.

Также из ГФСС предусмотрены выплаты детям, которые потеряли одного из родителей. Их размер зависит среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, количества иждивенцев и стажа участия в системе обязательного социального страхования.

Аналогичное пособие предусмотрено и государством. Его размер зависит от количества детей умершего. С 1 июля текущего года размеры пособий и соцвыплат были дополнительно повышены на 14,5%, что обеспечило их увеличение на 23% по сравнению с 2022 годом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2036078-kakie-vyplaty-naznachayut-semyam-s-detmi-v-kazahstane/

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