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Средний размер пенсии превысит 130 тыс. тенге в 2024 году в Казахстане

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Пенсионерка считает деньги
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С нового года в Казахстане на 7-9% увеличатся пособия и пенсионные выплаты. Благодаря этому средний размер пенсии из госбюджета превысит 130 тыс. тенге. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

C 1 января 2024 года в Казахстане будут увеличены такие расчетные показатели, как МРП, прожиточный минимум (ПМ) и минимальная заработная плата.

Вместе с ними вырастут размеры государственной пенсии и пособий. Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, законом о республиканском бюджете на 2024-2026 годы со следующего года предусмотрено повышение всех видов государственных пособий и базовой пенсионной выплаты на 7%, а солидарной пенсии – на 9%.

Таким образом, средний размер совокупной базовой пенсии из госбюджета, то есть без учета выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), в 2024 году вырастет с 120 838 тенге до 130 414 тенге.

Также напомним, что базовую пенсию в Казахстане на данный момент планомерно увеличивают. Начиная с 2023 года и в течение пяти лет ее минимальный размер вырастет до 70% от величины прожиточного минимума, а максимальный – до 120%.

В 2024 году "минималка" составит 65% от ПМ, или 28 215 тенге, а максимальная базовая пенсия будет равна 105% от ПМ или 45 578 тенге.

Женщина считает деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается пособий, то в Минтруда привели несколько примеров того, как они вырастут.

Так, например, пособие на рождение первого, второго и третьего ребенка повысится со 131 100 до 140 296 тенге, а при рождении четвертого и последующих детей – с 217 350 до 232 596 тенге.

Пособие многодетным семьям также зависит от количества детей – чем их больше, тем выше размер выплат. За четырех детей будут платить 59 183 тенге (в 2023 году – 55 304 тенге), а, например, за 10 детей – 147 680 тенге (138 000 тенге).

Что касается лиц с инвалидностью от общего заболевания, то здесь все зависит от группы:

  • 1 группа – 95 496 тенге (в 2023 году платили 89 248 тенге);
  • 2 группа – 76 397 тенге (71 398 тенге);
  • 3 группа – 52 089 тенге (48 681 тенге).

При этом в 2024 году вырастут не только государственные пособия, но и некоторые соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) – также на 7% будут увеличены уже назначенные выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности. Отметим, что они осуществляются дополнительно к государственным пособиям из бюджета.

Напомним, что размеры других социальных выплат и вышеуказанных, которые будут назначены уже в 2024 году, напрямую зависят от среднемесячного дохода участника системы обязательного социального страхования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2052423-sredniy-razmer-pensii-prevysit-130-tys-tenge-v-2024-godu-v-kazahstane/

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