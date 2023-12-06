На сколько вырастут пенсии казахстанцев в 2024 году

Согласно закону РК "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" пенсионные выплаты по возрасту вырастут на 9%. А базовая пенсия увеличится в два этапа. Их новые размеры узнали журналисты NUR.KZ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Согласно нему в том числе определяются новые размеры выплат, которые с 2024 года будут получать казахстанские пенсионеры.

Напомним, что все граждане страны, достигшие пенсионного возраста, имеют право на базовую пенсию, а имеющие трудовой стаж до 1998 года также могут получать пенсионные выплаты по возрасту (солидарную пенсию). Вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) могут оформить и выплаты за счет своих накоплений.

С введением в действие нового закона увеличиться должны все три компонента.

Как изменится базовая пенсия

В Казахстане идет поэтапное увеличение базовой пенсии по отношению к прожиточному минимуму для исчисления размеров базовых социальных выплат (ПМ). Так, с 2023 года ее минимальный размер составлял 60% от ПМ, а с 2024 он будет равен 65%.

Что касается максимального размера, то до конца 2023 года он составит 100% от прожиточного минимума, а с 2024 – вырастет до 105%.

Вместе с тем в следующем году на 7% увеличится размер ПМ – с 40 567 до 43 407 тенге. Таким образом, в два этапа минимальная базовая пенсия увеличится с 24 341 до 28 215 тенге, а максимальная – до 45 578 тенге.

Точный размер зависит от стажа участия в пенсионной системе, то есть периода, в течение которого уплачивались пенсионные взносы. Минимальная базовая пенсия назначается при стаже 10 лет и менее.

А далее за каждый год она увеличивается на 2%, пока не достигнет верхнего предела. То есть максимальная базовая пенсия соответствует 30 годам стажа и более.

Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На сколько вырастет солидарная пенсия

При этом новым законом о республиканском бюджете также установлено, что с 1 января 2024 года пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет вырастут на 9%.

На столько же увеличится и минимальный размер солидарной пенсии – с 53 076 до 57 853 тенге.

Отметим, что в полном размере солидарную пенсию назначают только при трудовом стаже до 1998, равном 20 лет – для женщин и 25 лет – для мужчин. Если он меньше, то даже минимальный размер пенсии уменьшается пропорционально стажу.

Увеличатся ли выплаты из ЕНПФ

Отметим, что назначенные пенсионные выплаты, которые осуществляются за счет пенсионных накоплений, согласно методике их расчета, каждый год должны увеличиваться на 5%.

При этом минимальный размер выплаты составляет 70% от прожиточного минимума. Поэтому в 2024 году он вместе с ПМ также увеличится на 7% – с 28 396,9 до 30 384,9 тенге.

А если новоиспеченные казахстанские пенсионеры накопили в ЕНПФ меньше 12 минимальных пенсий, то они могут забрать все деньги и не оформлять выплаты. В 2024 году этот порог соответственно вырастет на 9% – с 636 912 до 694 236 тенге.

Напомним, что 70% от прожиточного минимума составляет и минимальная выплата по договору о пенсионном аннуитете. Соответственно, и она тоже должна вырасти в 2024 году.