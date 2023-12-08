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30 лет независимости Казахстана

Сколько казахстанцев получат увеличенные соцвыплаты в следующем году

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Деньги лежат рядом с ручкой на документах
Деньги и документы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С 2024 года размеры некоторых социальных выплат из ГФСС будут увеличены. Повышение коснется граждан, утративших трудоспособность, и семей, потерявших кормильца. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Ранее Министерством труда и социальной защиты населения РК было предложено увеличить размеры некоторых соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). В ноябре данное предложение было одобрено и подписано премьер-министром РК.

В результате, как сообщают в ГФСС, с 1 января 2024 года на 7% будут увеличены размеры назначенных долгосрочных социальных выплат. То есть повышение коснется соцвыплат по утрате трудоспособности и потере кормильца, которые могут выплачивать по несколько лет.

"На сегодняшний день завершен перерасчет по 80,7 тыс. получателям социальной выплаты по утрате трудоспособности и 57,7 тыс. семьям, получающим социальную выплату по потере кормильца", – заявили в фонде.

В ГФСС отметили, что перерасчет социальных выплат произведен в автоматизированном режиме, то есть без необходимости предоставления получателями дополнительных документов.

Напомним, что на текущий момент казахстанцы могут претендовать на пять социальных выплат: по потере кормильца, по утрате трудоспособности, по потере работы, по беременности и родам и по уходу за ребенком.

Они положены официально трудоустроенным казахстанцам, за которых работодатели выплачивают все положенные взносы и отчисления, в том числе и в Государственный фонд социального страхования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2049868-sotsvyplaty-skolkih-kazahstantsev-vyrastut-v-sleduyuschem-godu/

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