Когда казахстанские работодатели начнут платить новый обязательный пенсионный взнос

Новый обязательный пенсионный взнос работодателей в Казахстане начнут поэтапно вводить уже с 2024 года. Его внедрили для замещения солидарной системы. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Пенсионная система Казахстана – многоступенчатая. Она состоит из государственной базовой пенсии, солидарной и выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Солидарная пенсия полагается только казахстанцам, имеющим стаж работы до 1998 года. Так как с каждым годом количество пенсионеров, у которых его недостаточно, будет становиться больше, перед правительством встала задача найти способ заместить солидарную часть.

Поэтому было принято решение ввести новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР), который компании должны будут платить за собственный счет. Изначально его ввод был запланирован на 2023 год, однако, чтобы избежать негативных последствий для бизнеса, запуск перенесли на следующий год.

Как напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, ОПВР начнут поэтапно вводить уже с 1 января 2024 года. В первый год ставка взноса будет равна 1,5%, однако она будет постепенно увеличиваться и к 2028 году достигнет 5%.

"Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной – за счет взносов работодателей", – объяснили смысл введения нового пенсионного взноса в Минтруда.

В ведомстве также отметили, что расходы работодателя по уплате ОПВР будут отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода, поэтому нагрузка на него останется на приемлемом уровне.