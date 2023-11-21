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Как изменятся минимальная зарплата, МРП и пенсия в Казахстане

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Деньги и калькулятор лежат на столе.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Согласно законопроекту "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", в Казахстане должны вырасти минимальная зарплата, МРП, пенсия и прожиточный минимум. Их новые размеры узнали журналисты NUR.KZ.

Новые расчетные показатели будут установлены законом "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Его проект был одобрен мажилисом и сейчас находится на рассмотрении у сената парламента РК.

Согласно документу, в 2024 году планируется увеличить минимальную заработную плату с 70 000 до 85 000 тенге. Платить меньше в 2024 году будет незаконно.

Минимальная базовая пенсия может составить 28 215 тенге, а солидарная – минимум 57 853 тенге. Напомним, что первую получают все пенсионеры, у которых нет стажа работы или его размер минимальный, а вторую – пенсионеры, имеющие полный трудовой стаж до 1998 года. Для мужчин это 25 лет, а для женщин – 20 лет.

При этом месячный расчетный показатель (МРП) вырастет с 3 450 до 3 692 тенге. А новая величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат законопроектом установлена на уровне 43 407 тенге.

Планируемые расчетные показатели на 2024 год
Планируемые расчетные показатели на 2024 год. Инфографика: NUR.KZ

С повышением этих показателей у казахстанцев вырастут пенсии, пособия и социальные выплаты. Но при этом увеличатся размеры штрафов, налогов и других платежей, которые привязаны к МРП. Например, стоимость проезда по платным дорогам, которые в 2023 году начали рассчитываться на основе этого расчетного показателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2046870-kak-izmenyatsya-minimalnaya-zarplata-mrp-i-pensiya-v-kazahstane/

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