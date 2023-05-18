На сколько базовая пенсия меньше солидарной в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсия из госбюджета делится на базовую и солидарную выплаты. Их средние размеры значительно отличаются. Насколько велика разница, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

На 1 мая 2023 года численность пенсионеров в Казахстане составляет 2,3 миллиона человек.

С начала года из республиканского бюджета им было выплачено пенсий на сумму 1,1 триллиона тенге. Большая часть этих денег ушла на солидарные выплаты – 761,5 миллиарда тенге, а остальные 337,4 миллиарда тенге – на базовые.

Средний размер совокупной пенсии на начало мая между тем составил 120 686 тенге, в том числе солидарная составляющая в среднем равна – 82 851 тенге, а базовая более чем в два раза меньше – 37 835 тенге.

Отметим, что базовую пенсию получают все казахстанцы. Но каждому получателю она назначается индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе. В него входит трудовой стаж до 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума – 24 341 тенге в 2023 году.

Далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%, а при стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума, или 40 567 тенге.

А солидарную пенсию получают только те казахстанцы, у которых есть рабочий стаж до 1998 года. Чем он больше, тем больше выплаты. На их размер также влияет среднемесячный доход, полученный в предпенсионный период.

При этом заметим, что с каждым годом претендентов на солидарную пенсионную выплату с достаточным трудовым стажем до 1998 году будет становиться все меньше.

Поэтому на смену этой составляющей пенсии должна прийти условно-накопительная. Ее планируют обеспечивать за счет обязательных пенсионных взносов работодателей, которые будут внедрены со следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2021081-bolee-trilliona-tenge-bylo-vyplacheno-kazahstantsam-v-vide-pensiy-v-2023-godu/