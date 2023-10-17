Реальный рост пенсий проигрывает инфляции в Казахстане

Пенсии в Казахстане регулярно повышают, но этого недостаточно, чтобы опередить инфляцию. За год размер пенсионных выплат вырос на 10,8%, а цены – на 11,8%. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

По итогам сентября средняя пенсионная выплата в Казахстане составила 120 971 тенге. Как отмечают аналитики Telegram-канала Data Hub, это сразу на 10,8% или на 11 815 тенге больше, чем было в аналогичном месяце 2022 года.

Впрочем, если учитывать инфляцию, то роста как такового нет – цены на товары и услуги за этот же период выросли на 11,8%. Другими словами, в реальном выражении пенсии за год уменьшились на 1%.

Стоит отметить, что такая ситуация происходит уже достаточно давно – с мая 2021 года. Именно тогда рост размера пенсий уступил темпам инфляции.

С тех пор эта тенденция прервалась лишь однажды – в июне 2022 года. Тогда средний размер пенсионной выплаты в стране вырос сразу на 17,6%, что было выше роста цен в стране.

Изменение размера пенсии в Казахстане. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Однако этот "взлет" связан с решением повысить расчетные показатели, в том числе и пенсии, с апреля 2022 года. Само решение о повышении было подписано в середине мая, поэтому пенсионеры получили увеличенные выплаты лишь в июне, но с единоразовой доплатой за май и апрель.

После возврата к своему "стандартному" размеру в июле реальный рост среднего размера пенсионных выплат продолжил проигрывать инфляции в стране.

Впрочем, текущая разница между инфляцией и ростом пенсий находится на минимальном уровне, по крайней мере с начала 2021 года. Тем не менее такая ситуация негативно сказывается на благосостоянии казахстанских пенсионеров.

Как отмечают аналитики, в сентябре соотношение средней пенсии с величиной прожиточного минимума составляло 248,3%, тогда как два года назад этот показатель был равен 268,6%, а три года – 287,5%. Буквально это значит, что пожилые казахстанцы теперь могут приобрести на свои пенсии меньше товаров и услуг, чем тогда.