Средний размер пенсии снизился в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С апреля в Казахстане выросли солидарные и базовые пенсионные выплаты. Но в новом размере казахстанцы стали получать пенсию лишь в июне, причем с доплатой за апрель и май. В связи с этим в июле средний размер пенсии немного снизился. Сколько он составил, узнали журналисты NUR.KZ.

Напомним, что в начале апреля этого года в Казахстане было решено увеличить некоторые расчетные показатели, которые в том числе определяют размеры пенсионных выплат.

Пособия и пенсии при этом должны были увеличиться примерно на 4% с первого апреля. Но закон был подписан лишь к середине мая, поэтому повышенные выплаты начали поступать получателям только в июне.

При этом они должны были также получить доплаты за время, пошедшее с начала апреля до подписания закона.

В результате средний размер пенсии из госбюджета в Казахстане по итогам июня составил 117 469 тенге, когда как в мае был еще 105 189 тенге. То есть он увеличился почти на 12%.

После того, как доплаты за апрель и май были произведены, в июле казахстанские пенсионеры начали получать свою обычную повышенную пенсию. Ее средний размер, согласно новому сообщению Министерства труда и социальной защиты населения РК, составил 109 156 тенге.

То есть средний размер пенсии по сравнению с периодом до повышения, как и планировалось, увеличился почти на 4%.

В целом в июле 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 243,3 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии – 73,9 миллиарда тенге, а солидарной пенсии – 169,4 миллиарда тенге.

Иллюстративное фото: Bojan89 / Getty Images

По состоянию на первое августа 2022 года численность пенсионеров составляет 2,2 миллиона человек.

При этом государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

В стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на первое января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Отметим, что, если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе все равно составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

Если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

А размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа до 1998 года и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

С первого апреля увеличились все эти показатели, и после осуществления доплат и корректировки их размера казахстанские пенсионеры начали получать почти на 4% больше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1983194-sredniy-razmer-pensii-snizilsya-v-kazahstane/