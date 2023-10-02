Прогноз Нацбанка сбылся досрочно: рост цен снизился почти в два раза в Казахстане

По итогам сентября годовая инфляция в Казахстане установилась на уровне 11,8%. Такой показатель прогнозировался Нацбанком только к концу года. Как изменились цены в стране, узнали журналисты NUR.KZ.

За последние месяцы инфляция в стране заметно снизилась. Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам сентября она установилась на уровне 11,8%. Напомним, еще в начале первого месяца осени этот показатель составлял 13,1%. А в рекордном феврале и вовсе был почти в два раза больше – 21,3%.

Стоит отметить, что данный показатель даже "обогнал" прогнозы Национального банка РК. Весной аналитики заявляли, что темпы инфляции до 11,8% снизятся лишь к декабрю 2023 года. То есть цены "выравниваются" быстрее, чем предполагалось ранее.

В годовом разрезе самый сильный прирост цен показывают непродовольственные товары – 12,1%. Сфера платных услуг к октябрю подорожала на 12,1%, а продукты питания – на 11,4%.

В месячном разрезе рост цен составил 0,6%, 0,9% и 0,3% соответственно. В целом инфляция – 0,6% за месяц.

Инфляция по итогам сентября. Инфографика: Бюро национальной статистики

Где самая высокая инфляция

Стоит отметить, что в зависимости от региона показатель инфляции заметно отличается. Так, например, лидером по месячному росту цен в сентябре оказалась Карагандинская область – 1,1%. На второе место попала Атырауская область – 0,8%.

Третье место с показателем в 0,7% досталось сразу четырем регионам: Костанайской, Актюбинской, Акмолинской областям и Астане. В Алматы месячная инфляция составила 0,6%, а в Шымкенте и области Абай – 0,3%. При этом в Алматинской области рост цен приостановился.

Инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Бюро национальной статистики

Какие товары и услуги подорожали сильнее всего

Согласно данным аналитиков, основной вклад в инфляцию внесло повышение цен на услуги образования. Так, профессиональное среднее образование за месяц подорожало на 11,3%, высшее – на 10,8%, а среднее – на 6,3%.

Также выросли цены на занятия в спортивных секциях для детей школьного возраста –на 3,2%, проезд в такси – на 2,6% и аренда жилья – на 2,3%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали каменный уголь (на 3%), дрова (на 2,5%), а также бензин марки АИ-95 (на 2,7%) и АИ-98 (на 1,8%). Цены на мебель и предметы домашнего обихода повысились на 2%, ноутбуки – на 1,5%, одежду и обувь – на 1,2%.

Что касается продовольственных товаров, то здесь ростом цен отметились рис – на 3,2%, яйца – на 2,9%, свежая рыба и сливочное масло – по 2,1%, а также свежие фрукты – на 1,1%. При этом подешевели картофель – на 10,3%, свежие овощи – на 2,3%, подсолнечное масло – на 2%, крупы – на 1,5% и сахарный песок – на 1,3%.

В годовом разрезе цены гораздо выше прошлогодних установились на белокочанную капусту – на 74,3%, рис – на 41,3%, виноград – на 37,9%, консервированное молоко – на 26,4%.

Также стоят дороже, чем годом ранее, парацетамол – на 62,7%, лечение в дневном стационаре – на 40,1% и вывоз мусора – на 34,9%. И напротив, в годовом выражении подешевели смартфоны – на 24,6%, гречневая крупа – на 18,3%, сахарный песок – на 18,1%, подсолнечное масло – на 14,8%.

Таким образом, некоторые товары и услуги в Казахстане действительно прекратили стремительно дорожать, а многие из них и вовсе начали дешеветь. Напомним, согласно оптимистичному сценарию Национального банка РК к концу года инфляция в стране может снизиться до 9,5%.