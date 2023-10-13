Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Больше денег на меньший объем продуктов питания стали тратить казахстанцы

Опубликовано:

Деньги лежат на каретке с яйцами
Яйца. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С начала года казахстанцы потратили на продукты питания более 4,2 трлн тенге. В деньгах это больше, чем годом ранее, но фактически товаров было куплено меньше. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Продовольственные товары по итогам сентября 2023 года подорожали на 11,4% Такой рост цен заметно повлиял на расходы казахстанцев.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за девять месяцев текущего года объем розничной торговли в Казахстане, который пришелся на продовольственные товары, составил более 4,2 трлн тенге.

В денежном выражении это сразу на 10,8% больше (на 411,8 млрд тенге), чем было в аналогичном периоде прошлого года. Однако физический объем приобретенных казахстанцами продуктов питания за год уменьшился на 6,4%.

Другими словами, жители страны денег на продовольствие потратили больше, а купили значительно меньше.

Кто тратил больше всего денег

Наибольший объем розничной торговли, пришедшейся на продовольственные товары, был зафиксирован в Алматы – почти 1,3 трлн тенге. На втором месте с сильным отрывом расположились жители Астаны, которые потратили на продукты питания 593,3 млрд тенге, а третье место досталось Карагандинской области – 385,2 млрд тенге.

Меньше всего на продовольствие потратили жители областей Ұлытау и Жетісу – 18 млрд и 45,2 млрд тенге соответственно.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что казахстанцы стали есть меньше мяса на фоне роста цен на него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2040929-bolshe-deneg-na-menshiy-obem-produktov-pitaniya-stali-tratit-kazahstantsy/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.