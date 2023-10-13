Больше денег на меньший объем продуктов питания стали тратить казахстанцы

С начала года казахстанцы потратили на продукты питания более 4,2 трлн тенге. В деньгах это больше, чем годом ранее, но фактически товаров было куплено меньше. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Продовольственные товары по итогам сентября 2023 года подорожали на 11,4% Такой рост цен заметно повлиял на расходы казахстанцев.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за девять месяцев текущего года объем розничной торговли в Казахстане, который пришелся на продовольственные товары, составил более 4,2 трлн тенге.

В денежном выражении это сразу на 10,8% больше (на 411,8 млрд тенге), чем было в аналогичном периоде прошлого года. Однако физический объем приобретенных казахстанцами продуктов питания за год уменьшился на 6,4%.

Другими словами, жители страны денег на продовольствие потратили больше, а купили значительно меньше.

Кто тратил больше всего денег

Наибольший объем розничной торговли, пришедшейся на продовольственные товары, был зафиксирован в Алматы – почти 1,3 трлн тенге. На втором месте с сильным отрывом расположились жители Астаны, которые потратили на продукты питания 593,3 млрд тенге, а третье место досталось Карагандинской области – 385,2 млрд тенге.

Меньше всего на продовольствие потратили жители областей Ұлытау и Жетісу – 18 млрд и 45,2 млрд тенге соответственно.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что казахстанцы стали есть меньше мяса на фоне роста цен на него.