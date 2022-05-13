Размеры МРП, прожиточного минимума и пенсии выросли в Казахстане

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В Казахстане утвердили новые размеры месячного расчетного показателя (МРП), прожиточного минимума (ПМ), базовой пенсионной выплаты и минимальной пенсии. Как сильно они увеличились, выяснили журналисты NUR.KZ.

Напомним, что в связи с изменением коридора инфляции от 8 до 10%, в Казахстане было решено дополнительно проиндексировать размеры пенсий и пособий еще на 4%.

Первое увеличение в текущем году было осуществлено с 1 января. Таким образом, в годовом выражении МРП, ПМ и базовая пенсия должны вырасти на 9%, а минимальная пенсия – на 11%.

Эти расчетные показатели были увеличены в соответствии с изменениями и дополнениями в Закон РК «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы».

Пенсии и пособия в новом размере казахстанцы должны получить за апрель и последующие месяцы. Выплаты за время, прошедшее с апреля до месяца подписания закона, будут пересчитаны, а соответствующие доплаты будут произведены с очередной выплатой пенсии или пособия.

В обновленном документе указано, что с 1 апреля 2022 года установлено следующее:

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты планируется установить на уровне 20 191 тенге (с начала года он был равен 19 450 тенге);

(с начала года он был равен 19 450 тенге); минимальный размер пенсии, согласно предлагаемым поправкам, будет равен 48 032 тенге (ранее - 46 302 тенге);

(ранее - 46 302 тенге); месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей - 3 180 тенге (с 1 января 2022 года МРП был равен 3 063 тенге);

(с 1 января 2022 года МРП был равен 3 063 тенге); величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат планируется установить на уровне 37 389 тенге (36 018 тенге на текущий момент).

Инфографика: NUR.KZ

Также обновленным законом предусмотрено повышение на 4% пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет.

При этом минимальную зарплату увеличивать не собираются, так как с начала года она и так выросла более чем на 40%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1964794-razmery-mrp-prozhitochnogo-minimuma-i-pensii-vyrosli-v-kazahstane/