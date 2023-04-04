Ранняя пенсия: сколько денег потребуется казахстанцам для ее оформления в 2023 году

Банка с мелочью. Иллюстративное фото: BrianAJackson/Getty Images

Для выхода на пенсию не обязательно ждать наступления пожилого возраста. Иногда можно получать выплаты гораздо раньше, однако имеются свои нюансы. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Для оформления пенсии в более раннем возрасте казахстанцы могут воспользоваться пенсионным аннуитетом.

Это специальный договор, который заключается со страховыми компаниями на условиях передачи им пенсионных накоплений граждан. Взамен страховщики обязуются пожизненно выплачивать зафиксированную сумму денег.

Иногда аннуитет можно оставить наследникам.

О том, какие условия для программы установлены в 2023 году, рассказали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР).

Какую сумму нужно собрать

Для раннего выхода на пенсию в 2023 году казахстанцам нужно накопить определенную сумму денег в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Так, чтобы оформить аннуитет уже в 55 лет, мужчинам-казахстанцам в текущем году необходимо накопить ровно 8 млн тенге. А женщины могут подписать договор в 53 года, но для этого им потребуется 10,5 млн тенге.

Также казахстанцам доступно оформление отложенного аннуитета, когда договор подписывается еще раньше (в 45 лет), но выплаты начинают поступать уже при достижении 55 лет.

В этом случае потребуются следующие суммы денег, накопленных в ЕНПФ:

мужчинам – 7,2 млн тенге ;

; женщинам – 9,1 млн тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Дополнительные возможности аннуитета

Напомним, что вкладчикам ЕНПФ также доступна возможность оформления совместного аннуитета.

В этом случае супруги или близкие родственники объединяют свои накопления, чтобы вместе участвовать в договоре и выйти на пенсию пораньше.

"Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления близких родственников и перераспределить доходы по договору аннуитета.

К примеру, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки аннуитета в компании по страхованию жизни, а у второго имеется излишек, то посредством совместного пенсионного аннуитета обеспечиваются пожизненные выплаты им обоим", – указывается в источнике.

Также в текущем году были приняты некоторые законодательные правки в целях увеличения страховых выплат и повышения доступности пенсионного аннуитета для отдельных категорий лиц, имеющих инвалидность и работающих во вредных условиях труда.

Благодаря этому, например, стоимость пенсионного аннуитета в текущем году для мужчин в возрасте 55 лет снизится с 8,0 млн тенге до:

2,4 млн тенге для 1-группы инвалидности;

для 1-группы инвалидности; 3,4 млн тенге для 2-группы инвалидности;

для 2-группы инвалидности; 4,4 млн тенге для 3-группы инвалидности;

для 3-группы инвалидности; 5,3 млн тенге для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда.

Ранее мы расказывали о том, как инфляция влияет на размер пенсионных накоплений казахстанцев, подписавших договор об аннуитете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2015239-rannyaya-pensiya-skolko-deneg-potrebuetsya-kazahstantsam-dlya-ee-oformleniya-v-2023-godu/