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Доход ЕНПФ "вышел в плюс" впервые за долгое время

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Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рекордная инфляция 2022 года негативно повлияла на доходность пенсионных активов казахстанцев, но по итогам августа текущего года ЕНПФ смог выйти "в плюс". Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

В 2022 году в Казахстане наблюдалась рекордная инфляция. Она повлияла не только на покупательную способность граждан, но и на доходность, которую показали их пенсионные активы.

Напомним, по итогам прошлого года доход от пенсионных накоплений, хранившихся на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), составил 6,55% при инфляции в 20,3%. Однако это не самый плохой показатель – пенсионные фонды некоторых стран и вовсе не смогли получить прибыль для своих вкладчиков.

Тем не менее в 2023 году ситуация немного исправилась. Судя по выпискам с индивидуальных пенсионных счетов казахстанцев, доходность ЕНПФ под управлением Национального банка РК по итогам 8 месяцев составила 6,77% при накопленной за это время инфляции 6,6%.

Такое произошло впервые за долгое время. Например, еще в июле доходность составляла 5,01% при инфляции 5,8%. А в июне – 3,8% и 5,3% соответственно.

Доходность пенсионных активов обогнала инфляцию в Казахстане.
Доходность пенсионных активов. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Другими словами, Нацбанку, как основному управляющему пенсионными активами казахстанцев, в августе 2023 года удалось обогнать рост цен в стране и начать приносить доход вкладчикам.

Напомним, по состоянию на 1 августа текущего года общий объем средств на счетах в ЕНПФ составил 16,4 трлн тенге. Почти все из них инвестируются Национальным банком РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2035275-dohod-enpf-vyshel-v-plyus-vpervye-za-dolgoe-vremya/

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