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Доход частных управляющих пенсионными накоплениями превысил инфляцию в Казахстане

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо Национального банка РК, пенсионными активами казахстанцев распоряжаются и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП). О том, какой доход они принесли, читайте в материале NUR.KZ.

По состоянию на 1 августа 2023 года общая сумма средств, которая хранится в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) достигла почти 16,4 трлн тенге. Эти деньги находятся под управлением Национального банка РК и частных компаний, которые являются управляющими инвестиционным портфелем.

Ранее стало известно, что чистый доход от пенсионных накоплений, который удалось получить Нацбанку в результате инвестиционной деятельности, в этом году составил более 760,9 млрд тенге. С начала года доходность равна 5,01% при инфляции за этот же период 5,8%.

Под управлением УИП по состоянию на 1 августа 2023 года между тем находилось еще 9,29 млрд тенге.

Сколько заработали частные управляющие

Согласно данным ЕНПФ, больше всего средств находится в управлении АО "Jusan Invest" – 3,93 млрд тенге. Порядка 62,32% активов хранится в тенге, остальные 37,68% – в долларах США. За 7 месяцев 2023 года компания показала доходность в 7,21%. Размер начисленного инвестдохода составил 301,62 млн тенге.

У АО "Halyk Global Markets" под управлением находится 2,42 млрд тенге. В национальной валюте хранится 75,13% портфеля, а в долларах – 24,87%. По состоянию на 1 августа текущего года компания начислила на счета вкладчиков 260,03 млн тенге. Доходность с начала года составила целых 9,93%.

Под управлением АО "BCC Invest" находится 1,42 млрд тенге. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,97% портфеля, в долларах США – 24,03%. С начала года компания заработала для вкладчиков 119,33 млн тенге. Доходность за 7 месяцев составила 7,85%.

У АО "Сентрас Секьюритиз" по состоянию на 1 августа находилось 891,86 млн тенге. В тенге компания хранит 75,02% портфеля, а в долларах – 24,98%. С начала года размер начисленного инвестиционного дохода составил 59,85 млн. тенге. Таким образом компания показала доходность в 5,95%.

Сумма, находящаяся под управлением АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" по состоянию на 1 августа 2023 года составила 629,03 млн тенге. 94,44% всего портфеля компания инвестирует в тенге, 4,21% – в долларах, а 1,36% – в евро.

С начала года этот УИП заработал для вкладчиков 17,53 млн тенге и показал доходность в 8,71%.

Доходность управляющих пенсионными активами
Доходность управляющих за 7 месяцев 2023 года. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, можно отметить, что все частные управляющие инвестиционным портфелем смогли показать доходность выше текущей инфляции, накопленной с начала года. Исключением стал лишь Национальный банк РК, который немного от них отстает.

Однако важно помнить, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные не являются показательными и иногда могут не показывать высокую доходность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2034242-dohod-chastnyh-upravlyayuschih-pensionnymi-nakopleniyami-prevysil-inflyatsiyu-v-kazahstane/

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