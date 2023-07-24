Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пенсионные накопления казахстанцев вложили в ценные бумаги Панамы, Марокко и Катара

Опубликовано:

Деньги и смартфон.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Деньги, которые хранятся на пенсионных счетах казахстанцев, используются в инвестиционной деятельности. В июле Нацбанк вложил их в ценные бумаги других стран. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Средства казахстанцев, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), не лежат "мертвым грузом", а постоянно инвестируются в различные финансовые инструменты для получения инвестиционного дохода.

Согласно данным ЕНПФ, с начала 2023 года таким образом удалось заработать порядка 588,49 млрд тенге. В среднем, доходность составила около 3,8% при инфляции в размере 5,3%.

Стоит отметить, что Национальный банк РК, который является управляющим пенсионным активами казахстанцев, использует самые разные инвестиционные инструменты. Иногда деньги вкладываются и в государственные ценные бумаги (ГЦБ) других стран.

Так, например, в июне текущего года управляющий решил вложиться в Панаму, Марокко и Катар. Общая сумма инвестиций составила почти 14,8 трлн тенге:

  • в ГЦБ Панамы было вложено более 6,7 млрд тенге;
  • в ГЦБ Марокко – более 5,8 млрд тенге;
  • в ГЦБ Катара – более 2,2 млрд тенге.

Ожидается, что доходность этих вложений в среднем составит 5,55%.

Также в июне Нацбанк приобрел государственные ценные бумаги и Казахстана – на 340 млрд тенге. В общей сложности номинальная стоимость всех приобретенных в июне ГЦБ составила около 354,8 млрд тенге.

Казахстан вложил порядка 14,8 трлн тенге в ГЦБ других стран
Куда вложили пенсионные активы казахстанцев. Данные: Единый накопительный пенсионный фонд

Напомним, результативность инвестиционной деятельности не стоит оценивать по краткосрочным показателям. Низкая доходность допустима в отдельных моментах, ведь главная цель инвестиций – получить реальный доход в долгосрочной перспективе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2029791-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev-vlozhili-v-tsennye-bumagi-panamy-marokko-i-katara/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.