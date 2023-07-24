Пенсионные накопления казахстанцев вложили в ценные бумаги Панамы, Марокко и Катара

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Деньги, которые хранятся на пенсионных счетах казахстанцев, используются в инвестиционной деятельности. В июле Нацбанк вложил их в ценные бумаги других стран. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Средства казахстанцев, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), не лежат "мертвым грузом", а постоянно инвестируются в различные финансовые инструменты для получения инвестиционного дохода.

Согласно данным ЕНПФ, с начала 2023 года таким образом удалось заработать порядка 588,49 млрд тенге. В среднем, доходность составила около 3,8% при инфляции в размере 5,3%.

Стоит отметить, что Национальный банк РК, который является управляющим пенсионным активами казахстанцев, использует самые разные инвестиционные инструменты. Иногда деньги вкладываются и в государственные ценные бумаги (ГЦБ) других стран.

Так, например, в июне текущего года управляющий решил вложиться в Панаму, Марокко и Катар. Общая сумма инвестиций составила почти 14,8 трлн тенге:

в ГЦБ Панамы было вложено более 6,7 млрд тенге ;

; в ГЦБ Марокко – более 5,8 млрд тенге ;

; в ГЦБ Катара – более 2,2 млрд тенге.

Ожидается, что доходность этих вложений в среднем составит 5,55%.

Также в июне Нацбанк приобрел государственные ценные бумаги и Казахстана – на 340 млрд тенге. В общей сложности номинальная стоимость всех приобретенных в июне ГЦБ составила около 354,8 млрд тенге.

Куда вложили пенсионные активы казахстанцев. Данные: Единый накопительный пенсионный фонд

Напомним, результативность инвестиционной деятельности не стоит оценивать по краткосрочным показателям. Низкая доходность допустима в отдельных моментах, ведь главная цель инвестиций – получить реальный доход в долгосрочной перспективе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2029791-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev-vlozhili-v-tsennye-bumagi-panamy-marokko-i-katara/