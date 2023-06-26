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Сколько денег накопили на пенсию казахстанцы

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Женщина держит банку с деньгами.
Деньги в банке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Объем пенсионных накоплений, который хранится на счетах ЕНПФ, за год вырос более чем на 3 трлн тенге. Сколько всего накопили казахстанцы на пенсию, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде.

В Казахстане помимо государственной пенсии граждане могут рассчитывать на выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Такие выплаты положены тем, у кого есть соответствующие накопления.

Как сообщили в ЕНПФ, по состоянию на 1 июня 2023 года в фонде открыто 12,18 млн индивидуальных пенсионных счетов. Всего же на них скопилось порядка 15,8 трлн тенге. За год эта сумма увеличилась почти на 3,07 трлн тенге или на 24%.

Другими словами, именно столько денег в общем накопили казахстанцы себе на пенсию.

Как отмечают в фонде, значительная часть средств была сформирована за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ). на них в данный момент приходится 15,3 трлн тенге – эта сумма за год выросла на 23,8%.

Помимо этого, за год пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) выросли на 32,2%, до 495,3 млрд тенге, а накопления за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ) увеличились сразу на 64% – до 4,2 млрд тенге.

Напомним, с 2024 года в стране начнут поэтапный ввод нового обязательного пенсионного взноса работодателя, чей размер к 2028 году составит 5% от зарплаты работника.

В среднем на одном индивидуальном пенсионном счете казахстанца по состоянию на 1 июня текущего года было накоплено почти 1,4 млн тенге. Это на 22,4% больше данного показателя в прошлом году. При этом, в статистике учитываются все счета вкладчиков – и те, что только открылись и те, чьи хозяева делают взнос последние 25 лет.

Помимо пенсионных взносов, прирост накоплений происходит и за счет инвестиционной деятельности, которую проводят Национальный банк РК и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП). Чистый инвестдоход в период с января по май 2023 года составил 493,4 млрд тенге.

Женщина высыпает монеты из банки
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сколько выплачено денег казахстанцам

Как сообщили в ЕНПФ, с начала года фонд выплатил порядка 172 млрд тенге .Большую часть из этой суммы составляют единовременные пенсионные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – 64,7 млрд тенге.

Еще 59,9 млрд тенге пришлось на выплаты в связи с достижением пенсионного возраста.

Также, фонд с начала года осуществил следующие виды выплат:

  • выплаты по наследству – 20,9 млрд тенге;
  • выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – 14,9 млрд тенге;
  • выплаты по инвалидности – 1,1 млрд тенге;
  • выплаты на погребение2,3 млрд тенге;
  • переводы в страховые организации – порядка 8,1 млрд тенге.

Стоит отметить, что средний размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ по состоянию на 1 июня составил 32 101 тенге. При этом максимальный размер выплаты достиг 742 692 тенге.

Напомним, с 1 июля вступает в силу Социальный кодекс РК, в рамках которого предусмотрен ряд изменений и для накопительной пенсионной системы Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2026398-skolko-deneg-nakopili-na-pensiyu-kazahstantsy/

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