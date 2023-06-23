"Ваши накопления пытаются украсть": мошенники, прикрываясь ЕНПФ, обманывают казахстанцев

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Мошенники нашли новый способ кражи денег. Они притворяются сотрудниками ЕНПФ и обманывают казахстанцев. О новой преступной схеме рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде.

Мошенники всегда ищут новые способы обмана. Часто их схемы связаны с телефонными звонками. Зачастую, звоня своим жертвам, они представляются сотрудниками банка или же полицейскими. Ранее мы подробно рассказывали о том, как понять казахстанцам, что позвонили именно мошенники.

Впрочем, иногда преступники выбирают несколько "экзотичные" способы мошенничества. Как рассказывают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), в последнее время участились случаи телефонного мошенничества, где злоумышленники представляются сотрудниками фонда.

"Мошенники представляются сотрудниками фонда и под предлогом "пресечения незаконного перевода пенсионных накоплений", якобы находящихся на транзитном счете, убеждают граждан продиктовать код из SMS-сообщения", – рассказывают в ЕНПФ.

Как объяснили в пенсионном фонде, таким образом злоумышленники пытаются похитить денежные средства своих жертв с их банковских карт. В ЕНПФ призывают не верить мошенникам и сразу же прекращать общение с ними.

Номера своих жертв мошенники находят в социальных сетях, на торговых площадках или на сайтах объявлений. При этом сами звонят с тех, которые уже не используются настоящими владельцами, а затем вовсе перепродаются.

Казахстанцы должны помнить, что настоящие сотрудники ЕНПФ никогда не попросят предоставить данные платежных карт, подтверждающие коды из SMS, пароли от личного кабинета или любую другую конфиденциальную информацию.

Также казахстанцам не стоит беспокоиться за свои пенсионные накопления. Все деньги вкладчика хранятся на индивидуальных пенсионных счетах бессрочно, а их сохранность гарантируется государством.

В связи с этим в Едином накопительном пенсионном фонде призывают:

игнорировать "телефонные" инструкции мошенников и прерывать разговор;

никому не сообщать свои персональные данные, пароли из SMS-сообщений, реквизиты платежных карт, коды и кодовые слова;

не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам, а также другим сомнительным источникам;

не обращаться к третьим лицам за информацией и проверять ее только на официальном сайте ЕНПФ.

Напомним, мошенники активно действуют не только по телефону, но и в интернете. О том, какими преступными схемами пользуются злоумышленники в сети, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2026115-vashi-nakopleniya-pytayutsya-ukrast-moshenniki-prikryvayas-enpf-obmanyvayut-kazahstantsev/