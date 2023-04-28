Сколько было заработано на пенсионных накоплениях казахстанцев

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Деньги на пенсионных счетах казахстанцев используются для инвестирования и получения дополнительного дохода. Сколько заработали управляющие пенсионными активами, узнали журналисты NUR.KZ.

По последним данным, на индивидуальных пенсионных счетах Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) скопилось порядка 15,4 трлн тенге. Часть этих средств была сформирована за счет инвестиционной деятельности управляющих пенсионными активами.

Так, согласно сообщению ЕНПФ, чистый инвестиционный доход, начисленный на счета вкладчиков за период с января по март 2023 года, сложился на уровне 336,3 млрд тенге. Как отмечают в фонде, это на 14% больше прошлогоднего показателя.

Всю эту сумму удалось заработать благодаря работе Национального банка РК (НБРК) и частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП).

Как отмечают в пенсионном фонде, большая часть средств находится в доверительном управлении Нацбанка – порядка 15,39 трлн тенге. Часть своих инвестиций НБРК держит в иностранной валюте (28,45%), а остальное (71,55%) – в тенге.

В связи с тем, что у Нацбанка больше всего активов для инвестиционной деятельность, сумма дохода с начала текущего года оказалась самой большой среди всех управляющих – 345,67 млрд тенге. Впрочем, даже так доходность в первом квартале 2023 года оказалась ниже текущей инфляции в стране – 2,26% против 3,2%.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сколько заработали УИП

На данный момент в стране действует пять компаний, которые казахстанцы могут выбрать в качестве управляющих инвестиционным портфелем. Всего по состоянию на 1 апреля текущего года у них в распоряжении находилось 9,72 млрд тенге.

АО "Jusan Invest" управляет большей долей этих активов – 4,3 млрд тенге. Часть средств компания держит в тенге (60,73%), а остальное (39,27%) – в долларах. С начала года УИП заработал 147,84 млн тенге. При этом доходность от инвестиционной деятельности за первые три месяца года составила 3,35%, то есть выше текущей инфляции.

У АО "Halyk Global Markets" в доверительном управлении находится 2,7 млрд тенге. В долларах компания хранит 20,22% средств, а остальные 79,78% портфеля инвестируются в тенге. За первый квартал 2023 года этот управляющий заработал 83,27 млн тенге – доходность составила 2,93%.

АО "BCC Invest" управляет суммой, равной 1,6 млрд тенге. В национальной валюте этот УИП держит 79,22% портфеля, а в долларах – 20,78%. За три месяца текущего года компания заработала 35,15 млн тенге. Доходность составила 2,12%.

Под управлением АО "Сентрас Секьюритиз" находится 1,03 млрд тенге. В финансовые инструменты, номинированные в тенге, инвестировано 79,08% портфеля, в долларах – 20,92%. С начала года компании удалось заработать 20,88 млн тенге. Доходность составила 1,88%.

Сумма средств, находящаяся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «Halyk Finance», по состоянию на 1 апреля текущего года составила 162,36 млн тенге. 100% своего портфеля УИП держит в тенге. С начала года компания заработала 2,01 млн тенге и достигла доходности в 2,86%.

Доходность пенсионных активов за I квартал 2023 года. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, можно отметить, что практически все управляющие, в том числе и Нацбанк, пока не могут "угнаться" за инфляцией в стране. Однако оценивать успешность их инвестиционной деятельности пока рано.

В ЕНПФ напоминают, что пенсионные накопления являются долгосрочными инвестициями и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года, а краткосрочные данные не являются показательными.

Так, например, доход, полученный от инвестирования пенсионных накоплений, за период с 2014 года составил 7,3 трлн тенге. При этом накопленная инвестиционная доходность со дня основания самой накопительной пенсионной системы в 1998 году с нарастающим итогом составила 751,1%, а накопленная инфляция - 702,96%.

Напомним, казахстанцам планируют разрешить свободно передавать половину своих пенсионных активов тому управляющему, которого они выберут сами. Такое решение позволит всем вкладчикам ЕНПФ принимать участие в управлении своими пенсионными накоплениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2018601-skolko-bylo-zarabotano-na-pensionnyh-nakopleniyah-kazahstantsev/