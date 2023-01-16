Кто из казахстанцев имеет право на выплаты из ЕНПФ в 2023 году

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При наличии пенсионных накоплений граждане Казахстана, помимо государственной пенсии, могут рассчитывать и на выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). О том, кто из казахстанцев в 2023 году может на них претендовать и на каких условиях, рассказали в пресс-центре ЕНПФ.

Каждый официально работающий казахстанец, за которого его работодатель платил обязательные пенсионные взносы, после выхода на пенсию или присвоения группы инвалидности может рассчитывать на ежемесячные выплаты из ЕНПФ, которые он будет получать дополнительно к государственной пенсии или пособию.

В 2023 году право на ежемесячные выплаты по графику имеют:

женщины по достижении 61 года – напомним, что в 2023 году казахстанкам "заморозили" возраст выхода на пенсию до 2028 года;

мужчины по достижении 63 лет;

лица с инвалидностью 1 и 2 групп, если этот статус установлен бессрочно.

Как напоминают в ЕНПФ, сейчас для назначения выплат, которые включают государственную пенсию и накопительную из ЕНПФ, пенсионерам по возрасту достаточно обратиться с одним заявлением и пакетом документов в подразделения Государственной корпорации «Правительство для граждан» (ЦОН).

Ранее такой возможности не было, и пенсионерам нужно было подавать заявления в каждую организацию отдельно. Из-за этого тысячи казахстанцев до сих пор не получили полагающиеся им выплаты из ЕНПФ. Сейчас фонд проводит активную работу по их поиску.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ устанавливаются со дня обращения и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений. При этом днем обращения за пенсионной выплатой считаются:

для пенсионеров по возрасту – день регистрации заявления в ЦОНе;

для лиц с инвалидностью – дата приема документов в ЕНПФ.

Стоит отметить, что первой категории граждан выплаты будут назначены согласно графику пенсионных выплат, который устанавливается Государственной корпорацией, а казахстанцам с инвалидностью – в течение десяти рабочих дней со дня поступления в ЕНПФ документов.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кто еще имеет право на выплаты из ЕНПФ

Важно понимать, что не только пенсионеры по возрасту и лица с инвалидностью имеют право на выплаты из ЕНПФ. В некоторых случаях пенсионные накопления можно забрать единовременно.

Например, претендовать на них могут люди, выезжающие за границу на постоянное место жительства (ПМЖ). Для этого им необходимо обратиться в органы миграционной полиции, получить там статус «выезд на ПМЖ», а затем оформить гражданство другого государства.

После правильного оформления выезда выезжающему необходимо обратиться с пакетом документов в ЕНПФ, который осуществит пенсионную выплату в течение 10 рабочих дней со дня приема либо поступления в ЕНПФ документов.

Выплаты могут поступить только на банковский счет получателя. При этом средства могут быть запрошены в любой валюте: в тенге, российских рублях, евро, долларах США или фунтах стерлингов.

Напомним, за весь 2022 год Единым накопительным пенсионным фондом было выплачено порядка 45,3 млрд тенге гражданам, которые уехали из Казахстана за границу на ПМЖ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2005507-kto-iz-kazahstantsev-imeet-pravo-na-vyplaty-iz-enpf-v-2023-godu/