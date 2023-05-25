На сколько выросли пенсионные выплаты за год в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Общая сумма выплат по возрасту, которые в текущем году получили казахстанские пенсионеры, за год значительно выросла. О показателях рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Как известно, помимо государственной пенсии, при наличии пенсионных накоплений казахстанским пенсионерам назначаются выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда.

По состоянию на 1 мая 2023 года на индивидуальных счетах вкладчиков фонда накопилось около 15,68 трлн тенге. С начала года сумма увеличилась более чем на 1 трлн тенге, то есть прирост составил порядка 6,9%. За год сумма увеличилась на 2,74 трлн тенге, или на 21,1%.

Тем не менее главная задача ЕНПФ – не просто накопление средств на счетах, а обеспечение казахстанцев пенсионными выплатами.

С начала года фонд выплатил порядка 134,7 млрд тенге. Значительную часть этого объема составили выплаты по возрасту (36,08%). Как отмечают в ЕНПФ, за год их общая сумма увеличилась сразу на 31% и составила 48,6 млрд тенге.

Средний размер пенсионной выплаты при этом равен 32 090 тенге, что на 9,3% больше прошлогоднего показателя. Максимальная выплата из ЕНПФ за год выросла с 707 326 до 742 692 тенге.

Помимо этого фонд выплатил около 48,7 млрд тенге казахстанцам, которые использовали эти деньги на улучшение жилищных условий или на лечение. Стоит отметить, что это сразу в 17 раз меньше, чем было год назад.

Также с начала года ЕНПФ осуществил:

выплаты по наследству – 16,74 млрд тенге;

выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – 11,93 млрд тенге;

выплаты по инвалидности – 903,5 млн тенге;

выплаты на погребение – 1,8 млрд тенге;

переводы в страховые организации – порядка 6 млрд тенге.

Напомним, фондом также проводится работа по выявлению казахстанских пенсионеров, которые по какой-либо причине не получают положенные им пенсионные выплаты из ЕНПФ хотя и имеют там накопления. После последней проверки было выявлено 180 тыс. таких вкладчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2022022-na-skolko-vyrosli-pensionnye-vyplaty-za-god-v-kazahstane/