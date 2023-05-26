Приносят ли доход пенсионные накопления казахстанцев

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пенсионные накопления казахстанцев постоянно инвестируются в различные финансовые инструменты. О том, какой доход они приносят, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

На пенсионных счетах казахстанцев скопилось порядка 15,68 трлн тенге. Одна часть этой суммы сформирована за счет пенсионных взносов самих вкладчиков, а другая была получена в результате инвестиционной деятельности управляющих пенсионными активами.

Как сообщают в ЕНПФ, за 4 месяца 2023 года на счета его вкладчиков поступил чистый инвестиционный доход в размере 469,04 млрд тенге. Это сразу на 340,32 млрд тенге больше, чем было годом ранее, то есть в 3,6 раза. Напомним, в тот период из-за валютной переоценки фонд потерял миллиарды.

Доход был получен в результате работы Национального банка РК и частных компаний, которые являются управляющими инвестиционным портфелем (УИП). Именно они управляют пенсионными активами казахстанцев и вкладывают их в различные финансовые инструменты.

Как отмечают в фонде, доходность от инвестиционной деятельности за год составила 8,93%. Но это значительно меньше текущей инфляции в стране, которая к 1 мая составила 16,8%, однако казахстанцам переживать за сохранность своих денег не стоит.

Дело в том, что в Казахстане действует гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции. Другими словами, при выплате денег вкладчикам сравнивается инвестиционный доход и рост цен на товары и услуги в стране. Если первый оказывается ниже, то получателю выплачивается разница.

Впрочем, также нужно учитывать, что успешность инвестиционной деятельности не стоит оценивать по краткосрочным показателям. Как отмечают в ЕНПФ, пенсионные активы обладают длинным инвестиционным горизонтом и основная цель инвестирования – это получение реальной доходности в долгосрочном периоде.

Так, например, если брать период с момента основания фонда в 1998 году, то окажется, что на сегодняшний день инвестиционный доход составляет сразу 758,38% при инфляции за все это время в 710,74%. Следовательно, он по-прежнему превышает ее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2022131-prinosyat-li-dohod-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev/