Инфляция продолжает замедляться в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Апрель сохранил темпы месячной инфляции, но годовой рост цен на товары и услуги продолжил замедляться. Что подорожало и подешевело в Казахстане, рассказали в Бюро национальной статистики.

В марте текущего года рекордная инфляция резко снизила свои темпы, а ее годовой показатель уменьшился с 21,3% до 18,1%. Снизилась и месячная инфляция – с 1,3% до 0,9%.

Апрель 2023 года тенденцию к снижению не поддержал и показал точно такой же месячный прирост цен в 0,9%. Сильнее всего подорожали непродовольственные товары – сразу на 1,3%.

В частности, выросли цены на дизельное топливо (на 16,1%) и бензин (9,7%). Впрочем, даже с таким ростом Казахстан по-прежнему отличается одними из самых низких цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) среди стран-участниц Евразийского союза.

Продовольственные товары тем временем подорожали на 0,9%. Отметились овощи и фрукты. Так, например, в апреле цены на капусту выросли на 4,7%, помидоры – на 4,1%, виноград – на 3%, яблоки – на 2,6%, груши – на 2,4%. Также заметно подорожал рис – на 7%.

В то же время подешевели огурцы (на 11,4%), гречневая крупа (на 3,7%) и подсолнечное масло (2,6%).

Что касается сферы услуг, то здесь сильнее всего подорожали авиаперелеты – сразу на 17,7% за месяц. Наблюдается рост цен на услуги парикмахерских и салонов красоты – на 1,5%, а также ритуальных агентств – на 1%. Подорожали услуги санаториев на 1,1% и здравоохранения – на 0,9%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция наблюдалась в Улытауской и Абайской областях – по 1,4% в каждой. Самый низкий рост цен был зафиксирован в Астане – всего 0,5%.

Рост цен в регионах Казахстана. Инфографика: Бюро национальной статистики

Что касается годового прироста, то здесь по-прежнему наблюдается "эффект высокой базы" – явления, когда высокая инфляция в прошлом, сильно влияет на текущий статистический показатель. Поэтому, несмотря на продолжающийся рост цен, годовая инфляция в Казахстане снова уменьшилась – на 1,3 процентных пункта, до 16,8%.

Продукты питания за год подорожали на 17,9%, непродовольственные товары – на 18,2%, а платные услуги – на 13,7%.

По сравнению с апрелем 2022 года сильнее всего выросли цены на канцелярские товары (на 68,5%) и хозяйственное мыло (на 59,3%). Также отметились подорожанием сахар-рафинад (на 51,7%), огурцы (на 50,9%) и средство для мытья посуды (на 51,6%).

Одновременно с этим подешевели капуста и морковь – на 53,4% и 19,2% соответственно.

Рост цен в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Напомним, "эффект высокой базы" наблюдается не только в Казахстане. С похожим явлением также столкнулись, например, жители Турции. В декабре 2022 года, согласно данным Турецкого статистического института, инфляция в стране резко снизилась с 84,39% до 64,27%. То есть сразу более чем на 20 процентных пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2019001-godovoy-rost-tsen-prodolzhaet-zamedlyatsya-v-kazahstane/