Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам февраля текущего года средний размер государственной пенсии продолжает расти в Казахстане. Сколько он составил, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В январе текущего года казахстанские пенсионеры получили повышенные пенсионные выплаты – средний размер пенсии за счет государственного бюджета всего за месяц вырос на 10,9%.

В частности, минимальная базовая пенсионная выплата была увеличена до 60% от прожиточного минимума, который с 1 января вырос на 8,5%. Солидарная составляющая между тем выросла на 10,5%, а ее максимальный размер с нового года увеличили до 55 месячных расчетных показателя.

В феврале средний размер государственной пенсии, хоть и не так сильно, но продолжил расти, увеличившись до 120 992 тенге. А по сравнению с прошлым годом он вырос почти на 15%.

Средняя солидарная пенсия в разрезе этой суммы равна 83 089 тенге, а базовая составляющая – 37 903 тенге.

При этом по состоянию на 1 марта 2023 года в Казахстане насчитывается 2,3 миллиона пенсионеров. С начала года из республиканского бюджета им было выплачено 549,3 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии – 168,7 миллиарда тенге, солидарной – 380,6 миллиарда тенге.

Как назначается государственная пенсия

В Минтруда также напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в него включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 60% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 80% от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

В свою очередь размер солидарной пенсии зависит от трудового стажа до 1998 года, который должен составлять не менее полугода, и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2013898-sredniy-razmer-gosudarstvennoy-pensii-prodolzhaet-rasti-v-kazahstane/