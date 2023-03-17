Пенсионные накопления казахстанцев увеличились после ослабления тенге

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Резкое падение тенге положительно сказалось на инвестиционном доходе пенсионных накоплений. О том, сколько удалось заработать на валютной переоценке, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

В начале марта некоторые казахстанцы могли наблюдать снижение размеров накоплений на своих индивидуальных пенсионных счетах. Связано это было с отрицательным инвестиционным доходом.

Инвестиционный портфель пенсионных активов ушел "в минус" из-за продолжительного укрепления тенге. Дело в том, что входящие в него финансовые инструменты на 30% номинированы в иностранной валюте, а большей частью – в долларах США.

А это значит, что ослабление курса американской валюты сказывается и на доходности пенсионных активов. Таким образом, по итогам 6 марта сложился отрицательный инвестиционный доход в размере 254 млрд тенге.

Впрочем, это снижение можно считать краткосрочным, так как уже 13 марта рыночная переоценка показала инвестиционный доход, который увеличил пенсионные накопления казахстанцев на 344 млрд тенге.

Как сообщают в ЕНПФ, основная доходность сложилась в основном благодаря трем источникам:

доход за счет валютной переоценки – 136 млрд тенге ;

; доход от рыночной переоценки финансовых инструментов – 99 млрд тенге ;

; подорожание внешних активов – 81,5 млрд тенге.

Таким образом, инвестиционный доход, распределяемый на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, вырос в основном благодаря укреплению американской валюты по отношению к тенге, а также подорожанию облигаций Министерства финансов РК и правительственных бумаг иностранных эмитентов.

Однако стоит помнить, что пенсионные накопления являются долгосрочными инвестициями. Другими словами, важно лишь то, сколько в итоге удастся заработать на протяжении более длительного срока – хотя бы одного года.

Такие краткосрочные потери и приобретения, которые вполне естественны для инвестиционной деятельности, не способны отразить реальную картину доходности, а значит и оценивать по ним эффективность инвестиционной деятельности нельзя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2013273-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev-uvelichilis-posle-oslableniya-tenge/