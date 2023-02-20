На сколько увеличился средний размер пенсии в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С нового года в Казахстане увеличили размер государственной пенсии. О том, сколько в среднем получили казахстанские пенсионеры в январе 2023 года, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

С января 2023 года минимальный размер базовой государственной пенсионной выплаты был увеличен с 54% до 60% от величины прожиточного минимума, солидарная пенсия выросла на 10,5%, а некоторым получателям пенсионные выплаты по возрасту также были пересчитаны.

В связи с этим казахстанские пенсионеры в первый месяц нового года уже получили повышенную пенсию.

По данным Минтруда, к февралю 2023 года в стране насчитывается почти 2,3 млн пенсионеров. Всего в январе из республиканского бюджета им было выплачено пенсий на сумму 274,1 млрд тенге. На базовую пенсию выделили 84,2 млрд тенге, а на солидарную – 189,9 млрд тенге.

При этом средний размер пенсии составил 120 659 тенге. Это на 10,9% больше аналогичного показателя в конце 2022 года – тогда средний размер государственной пенсионной выплаты был равен 108 761 тенге.

Стоит отметить, что в январе выросли обе части пенсионной выплаты. Средний размер базовой пенсии вырос с 33 811 тенге до 37 781 тенге (на 11,7%), а солидарной – с 74 950 тенге до 82 878 тенге (на 10,6%).

Напомним, размер пенсионной выплаты рассчитывается для каждого пенсионера индивидуально.

В учет идет стаж участия в пенсионной системе – если казахстанец имеет стаж 10 лет и меньше, то размер его базовой пенсии составляет всего 60% от величины прожиточного минимума (24 341 тенге в 2023 году). Если же стаж больше 10 лет, то за каждый дополнительный год размер пенсии увеличивается на 2%, пока не достигнет 100% от ПМ – 40 567 тенге в 2023 году.

Размер солидарной пенсии в свою очередь зависит от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2010051-na-skolko-uvelichilsya-sredniy-razmer-pensii-v-kazahstane/