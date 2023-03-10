В десятки раз уменьшился объем изъятых пенсионных накоплений в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Объем изъятых пенсионных накоплений с каждым годом становится все меньше. Сколько денег было переведено казахстанцам в феврале этого года, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Около двух лет назад казахстанцы получили возможность использовать свои пенсионные накопления сверх порогов достаточности на улучшение жилищных условий, лечение и передачу управляющим инвестиционным портфелем (УИП).

Одной из самых популярных стала первая цель – с конца января по начало марта 2021 года на решение жилищных вопросов казахстанцы изъяли со своих пенсионных счетов 721,7 млрд тенге.

Спустя год и по настоящее время эти объемы значительно уменьшились. В том числе это связано с ростом порогов достаточности.

Сколько было потрачено на жилье в 2023 году

За весь срок действия программы, то есть с января 2021 года и по 1 марта 2023 года, на спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, для улучшения жилищных условий из ЕНПФ было переведено около 3,2 трлн тенге.

Таким образом фонд исполнил 1 351 861 заявление получателей. Средняя сумма, изъятая по одному заявлению, составляет порядка 2,4 млн тенге.

За прошедший февраль было исполнено 3 400 заявлений на 7,5 млрд тенге. В феврале 2022 года объем изъятых накоплений был в 20 раз больше – 152 млрд тенге по 89 878 заявлениям.

Отметим, что это статистика по исполненным заявлениям. Средства на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) вкладчиков ЕНПФ могут вернуться, если они не были использованы в установленные сроки, по заявлению получателя и иным причинам.

Так, за весь период было возвращено 464,8 млрд тенге, а в феврале 2023 года – 2,1 млрд тенге.

Сколько было изъято на лечение

Со старта приема заявок на лечение с этой целью было изъято 325,7 млрд тенге по 407 345 заявлениям, исполненным ЕНПФ. Средняя сумма изъятий составила порядка 0,8 млн тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом в феврале 2023 года было исполнено 2 833 заявления на сумму 3,6 млрд тенге. Годом ранее этот объем был почти в 10 раз больше – 34 млрд тенге по 40 456 заявлений.

Самой популярной медицинской услугой (90% исполненных заявлениях), на получение которой направляются пенсионные накопления, все это время является стоматология.

Вместе с тем на ИПС вкладчиков в ЕНПФ со старта приема заявок вернулось 32,7 млрд тенге, изъятых на лечение.

Сколько было передано частным управляющим

Управляющим инвестиционным портфелем по состоянию на 1 марта 2023 года за весь период было переведено 8,8 млрд тенге на основании 5 947 заявлений.

Общее количество уникальных заявителей составляет 3 415 человек, что говорит о наличии вкладчиков, которые решили передать часть своих накоплений нескольким управляющим компаниям. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге.

При этом общий объем средств, находящихся под управлением УИП, с учетом инвестиционного дохода на данный момент составляет порядка 9,57 млрд тенге.

Отметим, что после первоначальной передачи пенсионных активов в доверительное управление УИП вкладчик имеет право не чаще одного раза в год переводить их от одного управляющего к другому. ЕНПФ осуществил такой перевод по 78 заявлениям на общую сумму 266 млн тенге.

Также у вкладчиков есть право вернуть свои пенсионные накопления от частного управляющего в доверительное управление Национальному Банку, но не ранее, чем через два года после их первоначальной передачи УИП. Этот срок еще не истек, поэтому данных о возвратах пока нет.

Однако по состоянию на 1 марта 2023 года был зафиксирован автовозврат пенсионных накоплений на сумму 33 млн тенге в связи с достижением пенсионного возраста, смертью вкладчиков, а также выездом на постоянное место жительства за границу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2012427-v-desyatki-raz-umenshilsya-obem-izyatyh-pensionnyh-nakopleniy-v-kazahstane/