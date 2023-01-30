Доход от пенсионных накоплений: сколько заработали частные управляющие и Нацбанк

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Деньги, хранящиеся в ЕНПФ не лежат без дела – их инвестируют в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода. Сколько таким образом заработали частные управляющие и Нацбанк, рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде.

К новому году на индивидуальных пенсионных счетах ЕНПФ было накоплено порядка 14,7 трлн тенге. Большая часть средств сформировалась за счет пенсионных взносов самих казахстанцев, однако значительные доходы также приносит инвестирование этих денег. Только в 2022 году таким образом удалось заработать порядка 914,1 млрд тенге.

Сейчас пенсионные активы казахстанцев инвестируют Национальный банк РК и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП). Под управлением Нацбанка находится порядка 14,6 трлн тенге, а в распоряжении УИП – 9,36 млрд тенге.

Во что инвестируют деньги казахстанцев

Почти у всех управляющих инвестпортфель выглядит примерно одинаково. Например, у Нацбанка основные направления в инвестировании пенсионных активов следующие:

облигации Министерства финансов РК (МФ РК) – 49,72% портфеля;

портфеля; облигации квазигосударственных компаний – 11,4% ;

; облигации и депозиты банков – 7,84% ;

; государственные ценные бумаги (ГЦБ) других стран – 5,55% ;

; ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,54%.

При этом стоит отметить, что порядка 28,36% активов Нацбанк вкладывает в американских долларах, еще 0,05% приходится на иностранные валюты других стран и оставшиеся 71,59% инвестируются в тенге.

Благодаря тому, что управляющий проводит сбалансированную инвестиционную политику, ему удалось, несмотря на сложную экономическую ситуацию, выйти в плюс. По итогам 2022 года доходность пенсионных активов составила 6,55%. С 2014 года – 6,9 трлн тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Куда инвестируют УИП

Всего в Казахстане на данный момент насчитывается пять частных компаний, которые являются управляющими инвестиционным портфелем пенсионных активов. Все они по итогам 2022 года вышли в плюс, хотя их доходность заметно отличается.

Jusan Invest

Под управлением АО "Jusan Invest" по состоянию на 1 января 2023 года находилось 4,19 млрд тенге. Компания инвестировала в ноты Нацбанка РК (42,79%), паи Exchange Traded Funds (ETF) – 30,43%, ГЦБ МФ РК – 17,14%, ГЦБ иностранных государств – 8,83%.

Часть средств (39,57%) управляющий хранит в американских долларах, а остальные 60,43% – в тенге. По итогам 2022 года УИП смог заработать 117,61 млн тенге – доходность составила 3,25%.

Halyk Global Market

У управляющего АО "Halyk Global Market" на 1 января 2023 года в распоряжении находилось 2,63 млрд тенге.

Почти половину портфеля (49,69%) составляют операции обратного РЕПО, еще 12,72% были инвестированы в паи ETF, 12,57% – в облигации казахстанских квазигосударственных организаций и 6,79% активов вложены в ГЦБ иностранных государств.

Инвестиции в национальной валюте составили 79,65% портфеля, в долларах США – 20,35%. По итогам 2022 года управляющий заработал 110,61 млн тенге (4,19% доходности).

BCC Invest

Под управлением АО "BCC Invest" находится 1,52 млрд тенге пенсионных активов. Как и предыдущие управляющие, компания инвестирует в ГЦБ РК (43,54% портфеля), облигации казахстанских квазигосударственных организаций (21,98%) и паи ETF (7,74%).

Около 80,1% портфеля управляющий хранит в тенге, а оставшиеся 19,9% – в долларах. По итогам 2022 года компания заработала 42,82 млн тенге (доход – 2,75%).

Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Сентрас Секьюритиз"

Пенсионные активы в доверительном управлении АО "Сентрас Секьюритиз" к началу 2023 года превысили 1 млрд тенге. Компания инвестировала 68,78% активов в ГЦБ МФ РК и 8,58% – в облигации квазигосударственных организаций.

Также порядка 8,16% активов были вложены в долевые инструменты эмитентов РК и 2,66% в паи ETF. Еще 11,82% составляют денежные средства на инвестиционных счетах. В тенге хранится 79,65% средств, а в долларах – 20,35%. Всего компании в 2022 году удалось заработать 46,46 млн тенге (доходность 4,12%).

Halyk Finance

С ноября 2022 года на рынке появился новый управляющий инвестиционным портфелем – АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".

Под его управлением пока находится лишь 8,37 млн тенге: 83,81% портфеля пришлось на операции обратного РЕПО, а 16,19% хранится в денежных средствах на счетах. Все деньги пока размещены в тенге. За недолгий период работы доходность компании составила 0,13% (11,5 тыс. тенге).

Напомним, по умолчанию все средства казахстанцев находятся под управлением Нацбанка РК, однако при желании их можно передать частному управляющему инвестиционным портфелем. На данным момент в Казахстане рассматривают возможность убрать пенсионные пороги для передачи денег УИП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2007299-dohod-ot-pensionnyh-nakopleniy-kazahstantsev-skolko-zarabotali-chastnye-upravlyayuschie-i-natsbank/