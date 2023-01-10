На лечение зубов потратили снятые пенсионные излишки 96% казахстанцев (видео)

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ЕНПФ сообщили, что более 90 процентов всех досрочно изъятых пенсионных накоплений в 2022 году казахстанцы тратили на лечение зубов. Кроме того, жителей республики интересовали услуги офтальмологов, передает сайт телеканала КТК.

Ажиотаж на покупку жилья и погашение ипотечных займов начал сходить на нет к концу 2021 года. Теперь же люди стали массово изымать пенсионные накопления уже на лечение.

Так, по данным телеканала, в прошлом году количество единовременных выплат из пенсионного фонда на медицинские услуги увеличилось почти в два раза.

Сообщается, что за 2022 год на спецсчета вкладчиков было переведено больше 192 миллиардов тенге. Поправить свое здоровье за счет пенсионных накоплений смогли 262 тысячи граждан Казахстана. Средняя сумма выплат составила 700 тысяч тенге.

"В 2022 году использовали на лечение почти в два раза больше. Более 90% заявлений было на получение стоматологических услуг, около 3% – на офтальмологические и другие услуги. Люди начали заботиться о своем здоровье и воспользовались этой возможностью, тем более сейчас, я думаю, эти услуги недешевые", – сообщил директор филиала АО "ЕНПФ" в Астане Мурат Шарипов.

Источник: КТК

Ранее мы сообщали о том, что пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2023 год были повышены.

Так, в 25 лет вкладчики ЕНПФ теперь смогут использовать сумму свыше 3,89 млн тенге, в 30 лет – 4,58 млн тенге, в 45 лет – 6,95 млн тенге, в 59 лет – 9,67 млн тенге.

Отдельно вывели группу вкладчиков в возрасте от 60 до 62 лет – им, чтобы использовать деньги из ЕНПФ, нужно накопить больше 9,89 млн тенге.

Добавим, что, по данным с официального сайта ЕНПФ, порог минимальной достаточности – это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста получал с учетом минимальной базовой пенсии совокупные выплаты не менее минимальной пенсии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004716-na-chto-kazahstantsy-potratili-snyatye-pensionnye-izlishki-v-2022-godu-rasskazali-v-enpf-video/