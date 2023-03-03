Получить справку о пенсиях и пособиях теперь можно онлайн в Казахстане

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Процесс получения информации о пенсионных выплатах и пособиях автоматизировали в Казахстане. Как получить нужную справку онлайн, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Многие государственные услуги в Казахстане можно получить, не выходя из дома. Теперь к их числу добавилась справка о получаемых пособиях, пенсионных и социальных выплатах.

Ранее эта информация предоставлялась только на бумажном носителе, а чтобы ее получить, казахстанцам нужно было идти в центр обслуживания населения (ЦОН).

Теперь этот документ можно получить онлайн всего за 15 минут через мобильные приложения банков. Цифровая версия справки содержит информацию о размере полученных и активных выплат. Пользователь может выбрать любой период, начиная с 2016 года, но не более трех лет.

Как отмечают в Минтруда, необходимость автоматизации услуги была продиктована большой востребованностью – только за 2022 год такие справки получили более 210 тыс. человек.

Сейчас эта возможность реализована в мобильном приложении от Halyk bank, но скоро появится и в Kaspi.kz

Напомним, многие государственные услуги казахстанцы уже давно получают в электронном формате, а некоторые пособия и социальные выплаты и вовсе назначаются проактивно, то есть без заявления от самого получателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2011612-poluchit-spravku-o-pensiyah-i-posobiyah-teper-mozhno-onlayn-v-kazahstane/