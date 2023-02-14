Скольким казахстанцам предпенсионного возраста нашли работу и субсидировали зарплату в 2022 году

Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане реализуется проект "Серебряный возраст", в рамках которого людям предпенсионного возраста помогают трудоустроиться. О том, сколько казахстанцев таким образом смогли найти работу, узнали журналисты NUR.KZ.

Казахстанцы старшего поколения иногда могут оказаться в тяжелой ситуации – до пенсии еще далеко, а на работу их уже не берут, отдавая предпочтение молодым работникам.

Чтобы не оставлять таких людей наедине со своими проблемами, в стране запустили специальный проект, который поможет найти им работу – "Серебряный возраст". Несмотря на тот факт, что данная программа была запущена только в прошлом году, она успела показать свои первые результаты.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК, в 2022 году в рамках проекта было трудоустроено 3 080 человек предпенсионного возраста.

Больше всего людей нашли работу в Алматинской (570 человек), Туркестанской (516 человек) и Карагандинской (322 человек) областях.

Стоит отметить, что, несмотря на все успехи, у программы до недавнего времени был один "минус" – она не учитывала граждан, которые еще не достигли "предпенсионного возраста", но уже столкнулись с проблемой трудоустройства.

В связи с этим были внесены некоторые изменения в ее правила. С 1 января 2023 года в проекте "Серебряный возраст" могут принимать участие граждане, достигшие 50 лет.

Таким образом, если работодатель в рамках программы наймет казахстанца в возрасте, то государство будет выплачивать ему субсидии в размере от 60% до 70% от установленного размера заработной платы трудоустроенного участника проекта, но не более 30 месячных расчетных показателей – 103 500 тенге в 2023 году.

Участвовать в проекте можно не более 36 месяцев, однако после окончания этого срока работодатель обязан официально трудоустроить работника, не достигшего пенсионного возраста, на постоянное рабочее место на срок не менее одного года, а гражданина в возрасте от 58 лет – до выхода на пенсию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009287-skolkim-kazahstantsam-predpensionnogo-vozrasta-nashli-rabotu-i-subsidirovali-zarplatu-v-2022-godu/