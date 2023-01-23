Пенсию какого размера получали казахстанцы в 2022 году

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Каждый казахстанец после выхода на заслуженный отдых может рассчитывать на получение пенсионных выплат от государства. О том, пенсию какого размера они получали в 2022 году, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 января 2023 года в Казахстане насчитывалось почти 2,3 млн пенсионеров. Всем им полагаются соответствующие пенсионные выплаты от государства.

За весь 2022 год из республиканского бюджета казахстанцам было выплачено пенсий на сумму более 2,9 трлн тенге. На базовую пенсию выделили 883,7 млрд тенге, а на солидарную – 2,02 трлн тенге.

Если взять в расчет только декабрь, то общая сумма выплат составила 247,4 млрд тенге. Из них на базовую пенсию пришлось 75,4 млрд тенге, а на солидарную – остальные 172 млрд тенге.

При этом на 1 января текущего года средний размер базовой пенсионной выплаты составил 33 811 тенге, а солидарной – 74 950 тенге. Средний размер совокупной пенсии к концу 2022 году достиг 108 761 тенге.

Но это не значит, что все казахстанские пенсионеры получают такие суммы. Как известно, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

Это также касается и солидарной части пенсии – ее могут получать только те казахстанцы, которые имели минимум 6 месяцев трудового стажа до 1998 года.

Напомним, с 1 января 2023 года размер пенсии в Казахстане был увеличен. Повышение коснулось как солидарной, так и базовой пенсионных выплат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2006358-pensiyu-kakogo-razmera-poluchali-kazahstantsy-v-2022-godu/