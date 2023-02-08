Почему нельзя снижать женский пенсионный возраст за рождение детей, объяснил Смаилов

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В январе текущего года депутаты мажилиса парламента выступили с предложением снижать пенсионный возраст женщинам за каждого рожденного ребенка. Премьер-министр РК Алихан Смаилов между тем объяснил, почему не стоит этого делать. С ответом на депутатский запрос ознакомились журналисты NUR.KZ.

В начале 2023 года депутат Аманжан Жамалов направил депутатский запрос на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова, в котором предложил на два года снижать пенсионный возраст казахстанкам за рождение каждого ребенка.

Алихан Смаилов между тем рассмотрел запрос и в своем ответе указал, что для казахстанских матерей уже предусмотрен ряд льгот в пенсионной системе.

Так, например, в трудовой стаж женщин при назначении пенсионных выплат засчитывается время ухода неработающей матери за малолетними детьми до трех лет (в пределах 12 лет в общей сложности).

Стоит также отметить, что даже во время декретного отпуска, когда женщина получает социальные выплаты по уходу за ребенком, на ее имя поступают обязательные пенсионные взносы.

Одна часть суммы удерживается из соцвыплаты, а другая субсидируется за счет республиканского бюджета. Таким образом пенсионные взносы "декретницы" соответствуют ее среднемесячному заработку за последние два года до рождения ребенка.

Другими словами, пенсионные накопления ушедших в декретный отпуск женщин растут в прежнем темпе. По крайней мере в течение срока получения социальных выплат по уходу за ребенком, который продлили до полутора лет.

Что же касается возможного снижения пенсионного возраста для родивших женщин, то в своем ответе премьер-министр отметил явный минус этой идеи.

"Снижение пенсионного возраста для женщин за рождение каждого ребенка на два года в условиях функционирования накопительной пенсионной системы не позволит обеспечить их адекватными пенсионными выплатами в будущем", – ответил Смаилов.

Также он напомнил, что с 2023 по 2028 год в Казахстане будет "заморожен" женский пенсионный возраст. Таким образом, ближайшие пять лет казахстанки будут выходить на пенсию в возрасте 61 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2008584-pochemu-nelzya-snizhat-pensionnyy-vozrast-rodivshim-zhenschinam-obyasnil-premer-ministr-kazahstana/