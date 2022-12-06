Пороги достаточности для инвестирования пенсионных накоплений хотят отменить в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане планируют изменения в пенсионной сфере страны. Одним из нововведений может стать отмена порогов минимальной достаточности. О том, в каких случаях это ограничение могут убрать, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане полным ходом разрабатывается проект Социального кодекса. В рамках него предусмотрены разные изменения во многих сферах жизнедеятельности казахстанцев. Так, например, одним из нововведений стало увеличение срока выплаты пособий по уходу за ребенком.

Однако на пособиях и соцвыплатах изменения не заканчиваются. Поправкам подвергнется и пенсионная сфера. Как на правительственном часе в мажилисе парламента рассказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, в том числе планируется изменить правила изъятия пенсионных накоплений для их целевого использования.

Как известно, сейчас в стране действуют пороги минимальной достаточности, которые не позволяют казахстанцам полностью изъять свои накопления. В 2023 году они дополнительно вырастут, и воспользоваться деньгами станет сложнее.

Средства с пенсионного счета казахстанцы могут направить на покупку жилья и на лечение. Также их можно передать частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП), которые вкладывают пенсионные накопления вкладчика в различные финансовые инструменты для получения инвестиционного дохода.

Сейчас пороги минимальной достаточности действуют независимо от целевого использования пенсионных накоплений. В рамках Социального кодекса планируется оставить ограничения только для тех случаев, когда средства будут использоваться для покупки жилья или на лечение.

То есть, если казахстанец захочет передать свои пенсионные накопления УИП, пороги действовать не будут. Для минимизации рисков передать в частное управление получится не более 50% от суммы, хранящейся на индивидуальном пенсионном счете.

Такое нововведение может дать дополнительный импульс для развития сферы инвестиций, а также позволит казахстанцам лучше контролировать вложение своих пенсионных накоплений в различные финансовые инструменты.

Впрочем, несмотря на то, что передача накоплений частным управляющим может положительно сказаться на доходности, у этого перевода есть и свои риски.

Как известно, деньги хранящиеся на индивидуальных пенсионных счетах находятся под защитой государства.

Если передать средства под управление УИП, то их сохранность уже гарантируется самой компанией – если инвестиционная деятельность частного управляющего будет убыточной, то по закону он обязан возместить финансовые потери из собственных средств.

Этот нюанс также стоит учитывать казахстанцам, которые задумываются о смене управляющего своими пенсионными накоплениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2000273-porogi-dostatochnosti-dlya-investirovaniya-pensionnyh-nakopleniy-hotyat-otmenit-v-kazahstane/