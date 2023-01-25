Средняя накопительная пенсия, по данным ЕНПФ, не превысила 30 тысяч тенге в 2022 году

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Основная задача Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) заключается в обеспечении вышедших на пенсию вкладчиков пенсионными выплатами. Их средний размер, к слову, в 2022 году не превысил 30 тысяч тенге. О ключевых показателях прошедшего года рассказали в пресс-центре ЕНПФ.

Сколько денег казахстанцы накопили в ЕНПФ

По состоянию на 1 января 2023 года пенсионные накопления казахстанцев составили 14,7 трлн тенге. За прошедший год этот показатель увеличился на 12,2%. Для сравнения – в 2021 году прирост пенсионных накоплений составил только 1%.

Это означает, что темпы развития накопительной пенсионной системы планомерно возвращаются к показателям периодов до значительных изъятий пенсионных накоплений на альтернативные цели, когда рост накоплений ежегодно составлял от 15 до 20%.

Пенсионные накопления, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), в разрезе этой суммы составили 14,2 трлн тенге, за год увеличившись на 11,9%.

Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) – около 445,4 млрд тенге (рост на 23,4%).

Наибольший прирост – более 107% – продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), которые по итогам 2022 года достигли 3,6 млрд тенге.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ между тем составило 12,1 млн. Из них порядка 11 млн открыто для учета ОПВ, 595,7 тысячи – для ОППВ и 358,7 тысячи – ДПВ.

На сколько пенсионные накопления выросли за год

Прирост накоплений в целом был обеспечен за счет пенсионных взносов и инвестиционного дохода. При этом в виде взносов на счета вкладчиков за год поступило более 1,7 трлн тенге. Это на 29% больше, чем за 2021 год.

Матрешка и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рост произошел по всем видам взносов: ОПВ за год поступило 1,65 трлн тенге (рост на 28%), ОППВ – 77 млрд тенге (рост на 39%), ДПВ – более 2,3 млрд тенге (рост на 190%).

Инвестиционный доход за 2022 год превысил 914 млрд тенге. То есть доходность активов по итогам ушедшего года сложилась положительной.

Сколько денег было выплачено казахстанцам

Исходящие потоки в виде выплат из ЕНПФ с начала года составили порядка 1,2 трлн тенге.

Большая часть из этой суммы по-прежнему уходит на единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – 918 млрд тенге. При этом объем изъятий по сравнению с 2021 годом снизился на 65%.

Также осуществлены выплаты по наследству - 60,2 млрд тенге, в связи с выездом на постоянное место жительства (ПМЖ) за пределы РК – 48,3 млрд тенге, по инвалидности – 2,5 млрд тенге, на погребение – 5,3 млрд тенге.

В страховые организации для оформления пенсионного аннуитета было переведено порядка 26 млрд тенге.

Общая сумма пенсионных выплат в связи с достижением пенсионного возраста увеличились на 20% и составила около 122 млрд тенге. Средний размер ежемесячной выплаты по графику между тем не превысил и 30 тысяч тенге – 29 973 тенге, а максимальный составил целых 707 326 тенге.

То есть средний размер накопительной пенсии казахстанцев еще недостаточно высок, чтобы заменить солидарную часть государственной пенсии. Поэтому со следующего года в Казахстане планируется внедрить еще один пенсионный взнос.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2006705-sredniy-razmer-nakopitelnoy-pensii-po-dannym-enpf-ne-prevysil-30-tysyach-tenge-v-2022-godu/