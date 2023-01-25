"Байтерек" займет 500 млрд тенге из пенсионных накоплений казахстанцев

Логотип ЕНПФ. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Национальный банк инвестирует на рыночных условиях пенсионные активы ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек" на общую сумму до 500 млрд тенге, передает официальный сайт Национального банка.

"Национальный банк Республики Казахстан информирует, что в соответствии с основными направлениями инвестирования пенсионных активов ЕНПФ, утвержденными Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан, в течение 2023 года планируется инвестирование на рыночных условиях пенсионных активов ЕНПФ в облигации АО "НУХ "Байтерек" на общую сумму до 500 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Эти средства холдинг "Байтерек" планирует направить на кредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет осуществляться на уровне правительства РК.

"Пенсионные активы ЕНПФ будут предоставляться АО "НУХ "Байтерек" на возвратной основе по рыночной доходности. Вышеуказанные инвестиции будут ежегодно приносить инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ, а также окажут существенную поддержку дальнейшему развитию и модернизации реального сектора экономики Казахстана", – добавили в Нацбанке.

АО "НУХ "Байтерек" - институт, обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики РК. Деятельность холдинга находится под прямым контролем правительства.

В Нацбанке отмечают, что холдинг является надежным заемщиком на рынке ценных бумаг, имеет устойчивые финансовые показатели и высокие кредитные оценки от международных рейтинговых агентств. Долгосрочный кредитный рейтинг АО "НУХ "Байтерек" по международной шкале агентства Fitch Ratings находится на уровне суверенного кредитного рейтинга Казахстана и составляет "ВВВ" со стабильным прогнозом.

Ранее в Национальном банке РК рассказали, как собираются защищать и приумножить пенсионные активы казахстанцев в 2023 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2006744-bayterek-zaymet-500-mlrd-tenge-iz-pensionnyh-nakopleniy-kazahstantsev/