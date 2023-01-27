Какие организации и страны "заняли" пенсионные накопления казахстанцев

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Значительная часть пенсионных накоплений казахстанцев вложена в долговые ценные бумаги разных эмитентов, среди которых правительство США, несколько казахстанских банков и другие. Со структурой инвестиционного портфеля пенсионных активов, ознакомились журналисты NUR.KZ.

Деньги, хранящиеся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), инвестируются Национальным банком РК, как финансовым управляющим пенсионными активами. Основная цель данной деятельности – получение инвестиционного дохода.

Среди финансовых инструментов, в которые вложены пенсионные накопления казахстанцев, в основном представлены ценные бумаги – акции и облигации.

Между тем облигации – это долговые бумаги, покупая которые инвестор дает деньги в долг организации, выпустившей их (эмитенту). Спустя определенное время эмитент погашает облигации, то есть возвращает долг вместе с процентами, за счет чего инвестор получает доход.

Долговые бумаги каких организаций есть в инвестиционном портфеле пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Нацбанка, мы узнали из отчета, опубликованного на сайте Единого накопительного пенсионного фонда.

В какие компании вложены пенсионные активы

В различные финансовые инструменты по данным на 1 января 2013 года были инвестированы все пенсионные накопления казахстанцев – около 14,7 трлн тенге.

Почти половина из них вложена в государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 7,3 трлн тенге. Из них на долговые бумаги, эмитированные в долларах США, приходится около 150 млрд тенге.

Облигации также куплены у различных квазигосударственных организаций Казахстана (учредителем, участником или акционером которых является государство).

Структура портфеля пенсионных активов под управлением Национального банка РК. Инфографика: enpf.kz

На днях Нацбанк сообщил о том, что в течение 2023 года 500 млрд тенге пенсионных активов планируется инвестировать в облигации Национального управляющего холдинга "Байтерек". Между тем в долговые бумаги холдинга уже вложено более 700 млрд тенге.

Еще более 200 млрд тенге инвестировано в облигации АО "Банк Развития Казахстана", около 36 млрд – в АО "Аграрная кредитная корпорация", почти 11 млрд тенге – в АО "Казахстанская Жилищная Компания", которые принадлежат "Байтереку".

Таким образом "заняли" пенсионные накопления казахстанцев еще несколько квазигосударственных организаций и других казахстанских компаний. Среди них есть и восемь казахстанских банков, в долговые бумаги которых вложено 946 млрд тенге.

Какие страны "заняли" пенсионные накопления казахстанцев

Пенсионные накопления казахстанцев также инвестированы в корпоративные облигации иностранных эмитентов и в государственные ценные бумаги других государств.

В инвестиционном портфеле пенсионных активов есть облигации правительства США – их текущая стоимость составляет почти 2 трлн тенге, а также долговые бумаги Мексики (128 млрд тенге), Колумбии (81 млрд тенге), Кувейта (23 млрд тенге), Катара (62 млрд тенге), Индонезии (66 млрд тенге).

Список "должников" также продолжается Саудовской Аравией, Филиппинами, Объединенными Арабскими Эмиратами, Марокко, Перу, Бразилией и Польшей.

Долговые бумаги, эмитированные в долларах США, также были куплены у Министерства финансов Российской Федерации – более чем на 12 миллиардов тенге.

Напомним, что к 1 января 2023 года инвестиционная доходность пенсионных активов от вложения в различные финансовые инструменты составила 6,55%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2007039-kakie-strany-i-organizatsii-zanyali-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev/