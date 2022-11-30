ЕНПФ напомнил казахстанским пенсионерам о возможности оформления пенсионных выплат

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как известно, пожилым казахстанцам полагается государственная пенсия. При этом, если они официально работали, то им также могут быть назначены выплаты из пенсионного фонда. Однако, даже имея накопления, многие граждане их не получают. Почему это происходит, узнали журналисты NUR.KZ

Если казахстанец работает официально, то его работодатель платит за него взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Эти накопления вкладчик ЕНПФ сможет получить в виде пенсионных выплат. Именно поэтому важно регулярно проверять, производит ли работодатель все необходимые взносы.

Сейчас казахстанцам, достигнув соответствующего возраста, достаточно обратиться в подразделение Государственной корпорации "Правительство для граждан" (ЦОН), чтобы начать получать государственную пенсию и выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда.

Однако до 2018 года такой услуги не было, и граждане должны были писать заявления в каждое ведомство отдельно.

Из-за этого многие пенсионеры по незнанию остались без выплат из ЕНПФ. По состоянию на начало октября их насчитывалось порядка 153 тыс. человек.

Как сообщил пресс-центр Единого накопительного пенсионного фонда, организация провела таргетированное оповещение казахстанцев, достигших пенсионного возраста и имеющих пенсионные накопления, но не обратившихся за пенсионными выплатами в ЕНПФ.

В том числе у указанной категории лиц есть возможность оформить накопительную часть своей пенсии автоматически.

Данная процедура проходит следующим образом:

фонд находит пенсионера, который получает государственную пенсию, но не получает выплаты из ЕНПФ, хотя у него есть накопления;

с единого номера 1414 ему отправляется SMS-сообщение, где предлагается дать согласие на проактивное назначение выплат за счет пенсионных накоплений;

ему отправляется SMS-сообщение, где предлагается дать согласие на проактивное назначение выплат за счет пенсионных накоплений; при согласии ему начинают начислять пенсионные выплаты вместе с государственной пенсией.

Как отмечают представители фонда, на данный момент порядка 8 тысяч граждан уже начали получать выплаты из ЕНПФ в проактивном формате.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отметим, что фонд направил SMS-сообщения и уведомления на электронную почту тем казахстанцам, о которых у них в наличии есть соответствующие сведения.

При этом по закону каждый казахстанец, имеющий пенсионные накопления имеет право на их получение. В этой связи гражданам лучше заранее проверить наличие накоплений и, если они есть, обратиться в офис Государственной корпорации «Правительство для граждан», не дожидаясь сообщения от ЕНПФ.

В фонде также отметили, что работа по выявлению не обратившихся за выплатами в ЕНПФ пенсионеров продолжается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1999543-enpf-napomnil-kazahstanskim-pensioneram-o-vozmozhnosti-oformleniya-pensionnyh-vyplat/