Сколько казахстанцев получили пенсии и пособия от государства в 2022 году

Деньги и смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При определенных обстоятельства казахстанцы могут рассчитывать на материальную помощь от государства в виде пенсий, пособий и других выплат. О том, сколько граждан получило ее в 2022 году, рассказали аналитики Finprom.kz.

В 2022 году в Казахстане заметно выросли расходы государственного бюджета на социальную помощь и соцобеспечение. За девять месяцев объем выплат достиг 3,3 трлн тенге. Как отмечают аналитики, это на 10,2% больше, чем было в 2021 году (3 трлн тенге).

Сколько средств было выделено из госбюджета на социальное обеспечение. Инфографика: finprom.kz

Заметно выросли и расходы местных бюджетов – на 12,6% за год. На социальное обеспечение и соцпомощь из них было затрачено 326,1 млрд тенге.

Сильнее всего на выплаты населению потратились в Туркестанской области. Здесь из местного бюджета выделили 36,7 млрд тенге, что на 6,2% больше, чем было годом ранее. Еще 15,9 млрд тенге было выделено в Шымкенте.

Следом идет Алматы – 28 млрд тенге, что на 22,9% больше показателя 2021 года. Замыкает тройку лидеров Восточно-Казахстанская область – 24,9 млрд тенге (рост 10,5%).

Наименьшие расходы понесли местные бюджеты Улытауской, Абайской и Атырауской областей: 2,8 млрд тенге, 5 млрд тенге и 8,8 млрд тенге соответственно.

В каких регионах выделили больше всего средств на социальное обеспечение. Инфографика: finprom.kz

Сколько казахстанцев получили соцпомощь и пенсии

В третьем квартале 2022 года порядка 2,3 млн граждан получили пенсионные выплаты по возрасту. Их средний размер за год вырос на 9,5%, до 74,2 тыс. тенге.

Что касается базовой пенсии, то ее средний размер за год вырос на 8,7%, до 33,7 тыс. тенге. Ее получателями стали более 2,2 млн граждан.

Государственные социальные пособия получили 705,8 млн человек, при этом средний размер выплаты составил 50,9 тыс. тенге, что на 9,2% больше, чем было годом ранее.

Специальные госпособия получили 234,5 тыс. человек. Средняя выплата составила 8,4 тыс. тенге против 7,7 тыс. тенге в 2021 году – рост на 9,3%.

Государственную жилищную помощь по итогам третьего квартала 2022 года получило почти 8,6 тыс. семей. Средняя сумма выплаты составила 7,2 тыс. тенге, уменьшившись за год на 5,6%.

Адресную социальную помощь (АСП) с января по октябрь получило почти 700 тыс. человек, при этом ее средний размер за год увеличился на 19,2% – до 6,7 тыс. тенге.

Сколько казахстанцев получили пособия, пенсии и соцпомощь. Инфографика: finprom.kz

Напомним, помимо государственных пособий работающие казахстанцы, за которых работодатели выплачивают все положенные отчисления могут также рассчитывать на выплаты из Государственного фонда социального страхования. За весь 2022 год из фонда было выплачено 441 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2005074-skolko-kazahstantsev-poluchili-pensii-i-posobiya-ot-gosudarstva-v-2022-godu/