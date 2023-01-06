Снятия пенсионных накоплений больше не повлияют на стоимость жилья, считают эксперты

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы по-прежнему могут изымать часть своих пенсионных накоплений на оплату лечения или покупку жилья. Однако в новом году использование денег из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) больше не будет оказывать влияния на рынок недвижимости, считают аналитики Telegram-канала DATA HUB.

2022 год отметился не только высокими темпами инфляции в Казахстане, которая по итогам декабря достигла 20,3%. В прошедшем году зафиксировали еще одну тенденцию – казахстанцы стали намного реже изымать средства из ЕНПФ.

Как известно, при достаточном объеме накоплений вкладчики пенсионного фонда могут изъять их часть и использовать на улучшение жилищных условий или лечение. В 2021 году на эти цели из ЕНПФ вывели порядка 2,46 трлн тенге. В прошедшем же году общая сумма оказалась в 3,5 раза меньше – 710 млрд тенге.

Значительная часть этих средств (624,8 млрд тенге или около 88%) была использована в первые три месяца года. Затем произошло повышение порогов минимальной достаточности в два раза, и объемы изъятий резко сократились.

В последующие 9 месяцев казахстанцы смогли снять лишь 84,9 млрд тенге. Как отмечают аналитики, в течение года также снизилось и общее количество заявок на изъятия.

Если в 2021 году ЕНПФ исполнил 730 тыс. заявлений, а в первом квартале 2022 года – 569,2 тыс., то в последующие девять месяцев лишь 45,8 тыс. казахстанцев в итоге сняли свои пенсионные накопления.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также изменились и суммы. В 2021 году средний размер одного изъятия на улучшение жилищных условий составлял около 4,9 млн тенге, а в 2022 году эта сумма уменьшилась до 2,6 млн тенге.

Однако уменьшением заявок и размеров изъятий дело не ограничилось – далеко не все казахстанцы в итоге смогли воспользоваться полученными деньгами.

Как отмечают аналитики, каждый пятый изъятый тенге возвращался обратно в ЕНПФ, то есть не был использован на заявленные цели (годом ранее показатель был меньше – 13%). Общая сумма возврата по итогам года составила около 140 млрд тенге.

Таким образом, те казахстанцы, которые могли и хотели воспользоваться пенсионными накоплениями, уже это сделали.

После очередного повышения порогов в начале 2023 года количество изъятий может уменьшиться еще сильнее. В таком случае, как считают эксперты, если не произойдет каких-то неожиданных изменений, вроде отказа от повышенных порогов или снятия лимитов для участия в отдельных госпрограммах, то говорить о влиянии пенсионных накоплений на рынок недвижимости уже не придется.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2004344-snyatiya-pensionnyh-nakopleniy-bolshe-ne-povliyayut-na-stoimost-zhilya-schitayut-eksperty/