Возраст молодежи увеличат до 35 лет в Казахстане

Молодежь. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на встрече с молодежью города Актау сообщил что в Казахстане разработан законопроект, который увеличит возрастной порог для категории молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте МИОР РК.

По словам Дархана Кыдырали, министерство разработало проект Закона РК "О государственной молодежной политике". Этот законопроект одобрен мажилисом парламента и внесен в сенат.

Проект закона дополнен направлениями деятельности и компетенциями государственных органов. Одним из главных нововведений станет увеличение возраста молодежи до 35 лет. Таким образом, объем государственной поддержки молодежи (для трудоустройства, бизнес-инициатив и т.д.) увеличится почти в 2 раза (с 3,7 млн до 6 млн человек).

В данном законопроекте вводится индекс развития молодежи, а также будет рассмотрен правовой статус молодежи категории NEET.

NEET, как сообщается на сайте Молодежной информационной службы Казахстана, расшифровывается как "Not in education, employment or training" – "Без образования, трудоустройства или занятости" и охватывает собой молодежь, которая не учится, не работает и не повышает квалификацию в настоящий момент.

Термин родился в 1999 году в рамках социологического исследования, проведенного в Англии, а спустя какое-то время был принят ООН. Считалось, что феномен NEET обязан происхождением экономическому кризису 1998 года.

Входить в категорию NEET можно как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе, и относятся к ней не только так называемые бунтари, но и, к примеру, молодые женщины с грудными детьми, а также все те, кто не может быть активной ячейкой общества в связи с физическими или психическими особенностями.

Добавим, что на данный момент, согласно Закону РК "О государственной молодежной политике", к категории молодежи относятся граждане Казахстана от 14 до 29 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998707-vozrast-molodezhi-uvelichat-do-35-let-v-kazahstane/