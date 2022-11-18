Новый пенсионный взнос утвержден в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

C нового года казахстанских работодателей ждет новый пенсионный взнос, который они обязаны будут платить за своих работников. Постановление, утверждающее правила его начисления, было официально опубликовано. О том, какие изменения ждут казахстанцев в новом году, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, которая включает в себя базовую и солидарную пенсии, а также выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сформированные из пенсионных накоплений работника.

Однако у этой системы есть нюанс – солидарная часть пенсии ежегодно уменьшается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.

Вместе с уменьшением солидарных пенсионных выплат в стране все острее встает вопрос об обеспечении адекватного размера пенсии для казахстанцев в будущем. Чтобы его решить, в правительстве собираются ввести новый пенсионный взнос.

На текущий момент пенсионные накопления в ЕНПФ формируются за счет трех типов взносов:

обязательные пенсионные взносы (ОПВ);

обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ);

добровольные пенсионные взносы (ДПВ).

С нового года к этим трем взносам добавится новый – обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР) в размере 5%.

Соответствующее постановление, утверждающее правила и сроки исчисления и перечисления ОПВР, было опубликовано на официальном информационном ресурсе Премьер-Министра Республики Казахстан. Согласно нему, новый взнос вводится с 1 января 2023 года.

Считается, что введение нового пенсионного взноса позволит распределить ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником, а также решить проблему замещения солидарной части пенсии.

Дело в том, что, по мнению экспертов, текущих 10% взносов самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии.

Впрочем, в бизнес-среде эту точку зрения разделяют не все. Так, по мнению некоторых предпринимателей, новый взнос может привести к развитию «серой экономики» или же вовсе к снижению размера зарплат казахстанцев.

Поэтому, чтобы избежать негативных последствий, в рамках проекта Социального кодекса РК, ОПВР планируется поэтапно вводить в течение пяти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1997721-novyy-pensionnyy-vznos-utverzhden-v-kazahstane/