Названы пороги для использования пенсионных накоплений на 2023 год

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений на 2023 год были опубликованы на официальном сайте Единого накопительного пенсионного фонда.

Некоторые изменения величин порогов объясняются тем, что при их расчете используются такие социальные показатели, как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются.

На 2023 год предусмотрено, что минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия - 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 24 341 тенге, прожиточный минимум - 40 567 тенге. Повышены и другие социально-значимые показатели, которые учитываются при расчете порогов.

Напомним, что законом "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" определено, что порог минимальной достаточности пенсионных накоплений - минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных видов пенсионных взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете.

Методика расчета ПМД утверждена постановлением правительства РК №1042 от 2 октября 2013 года (с изменениями и дополнениями от 6 января 2021 года).

Согласно утвержденной методике, величины ПМД пересматриваются ежегодно для каждого возраста и учитывают повышение (индексацию) будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов.

Другими словами, порог минимальной достаточности - это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста получал с учетом минимальной базовой пенсии совокупные выплаты не менее минимальной пенсии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1999566-opublikovany-porogi-dostatochnosti-dlya-ispolzovaniya-pensionnyh-nakopleniy-na-2023-god/