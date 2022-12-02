Размеры пенсий, пособий и минимальной зарплаты вырастут с 2023 года в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане был подписан закон “О республиканском бюджете на 2023-2025 годы”. В нем в том числе определены новые размеры минимальной зарплаты и различных расчетных показателей, увеличивающих пенсии и пособия. Документ был опубликован в газете "Казахстанская правда".

Размеры минимальной зарплаты (МЗП), минимальной базовой пенсионной выплаты и солидарной пенсии, а также месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума (ПМ), которые планируют установить с 1 января 2023 года, были опубликованы еще три месяца назад.

Но к моменту подписания документа некоторые расчетные показатели все же изменились.

Например, минимальную заработную плату планировали оставить на текущем уровне - 60 тысяч тенге. Но уже после размещения законопроекта президент страны поручил увеличить МЗП до 70 тысяч тенге. Эта сумма теперь отмечена в подписанном законе о бюджете.

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты изначально должен был составлять 21 907 тенге, что равно 54% от прожиточного минимума, сумма которого в 2023 году увеличится на 8,5% до 40 567 тенге.

Но минимальный размер базовой пенсии было решено поэтапно увеличить до 70% от ПМ. На первом этапе с 2023 года она составит 60% от прожиточного минимума или 24 341 тенге.

Размеры МЗП, МРП, ПМ и пенсии с 1 января 2023 года. Инфографика: NUR.KZ

Минимальный размер пенсии (солидарной пенсионной выплаты для казахстанцев с полным рабочем стажем до 1998 года), как и планировалось, со следующего года будет равен 53 076 тенге, что на 10,5% больше, чем в текущем году.

А уже назначенные пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет также увеличат на 10,5%.

Месячный расчетный показатель с 1 января 2023 года составит 3 450 тенге.

Напомним, что с 1 апреля 2022 года в Казахстане действуют два размера МРП. Первый используется для исчисления пособий и иных социальных выплат (3 180 тенге), а второй - для штрафов, налогов и других платежей (3 063 тенге).

С нового года снова будет применяться единая сумма, которая по отношению к введенному в апреле показателю увеличилась на 8,5%.

Таким образом, с 1 января 2023 года в Казахстане вырастут пенсии, пособия, размеры которых зависят от МРП и ПМ, штрафы, налоги и другие платежи, о точных размерах которых мы напишем позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1998718-razmery-pensiy-posobiy-i-minimalnoy-zarplaty-vyrastut-s-2023-goda/