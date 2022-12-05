Как изменится система пенсионных накоплений в Казахстане, рассказали в Минтруда

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минтруда и соцзащиты населения на правчасе в мажилисе представила проект Социального кодекса. В документе есть ряд норм, направленных на соцзащиту настоящих и будущих пенсионеров, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова сообщила, что сегодня в Казахстане насчитывается три категории пенсионеров.

К первой отнесены те, кто вышел на пенсию до 1 января 1998 года. Их численность сегодня составляет более 300 тыс. человек – они получают базовую и трудовую пенсии из республиканского бюджета. В большинстве своем – в размере от 120 до 160 тыс. тенге.

Ко второй группе относятся люди, вышедшие на пенсию после 1 января 1998 года. Сейчас численность этих пенсионеров составляет 1,9 млн. человек, к 2030 году ожидается, что их количество достигнет 2,6 млн. человек.

"У данной группы будет поэтапно снижаться размер совокупной пенсии, так как уменьшается размер солидарной пенсии из-за снижения накопленного до 1 января 1998 года трудового стажа, и недостаточных пенсионных накоплений из-за небольшого периода участия в накопительной системе. Их причины вам известны", — сказала министр.

Третья категория – это будущие пенсионеры, которые будут выходить на пенсию после 2038 года и получать базовую и накопительную пенсию из ЕНПФ.

"Как видите, проблемным является состояние текущих и будущих пенсионеров", — заявила Тамара Дуйсенова.

Для упреждения этих проблем будут приниматься следующие меры. Так, для пенсионеров сегодняшнего поколения будут увеличены:

размеры базовых пенсий – в течение последующих 5 лет;

размеры солидарной пенсии – за счет доведения максимального дохода для исчисления пенсии с 46 до 55 МРП, или до 70% от среднемесячной заработной платы.

Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей.

Они будут формировать базу для условно-накопительной пенсии, предусмотренной действующим законодательством. Таким образом, представители этой группы будут получать также, как и текущие пенсионеры, три вида пенсионных выплат:

за счет государства – базовую пенсию;

за счет работодателей – условно-накопительную пенсию;

за счет своих накоплений – накопительную пенсию.

"Полагаем, что эти меры обеспечат адекватную к прежним доходам граждан пенсию", — резюмировала глава Минтруда и соцзащиты населения.

Ранее сегодня министр труда и социальной защиты населения сообщила, что казахстанские курьеры и таксисты так же будут получать социальные выплаты, как и наемные работники.

Кроме того, Тамара Дуйсенова рассказала, как может измениться механизм приема на работу. По ее словам, диплом при этом станет необязательным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2000164-kak-izmenitsya-sistema-pensionnyh-nakopleniy-v-kazahstane-rasskazali-v-mintruda/