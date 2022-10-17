Поправки, увеличивающие срок выплаты пособий по уходу за ребенком, разработаны в Казахстане

Семья. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане собираются увеличить срок, в течение которого родители будут получать пособия по уходу за ребенком. Соответствующие поправки уже разработаны Министерством труда и социальной защиты населения. Что изменилось в законе, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане разрабатывается проект Социального кодекса РК, в рамках которого предусмотрена реализация разных мер поддержки материнства и детства.

Одной из таких мер стало увеличение срока, в течение которого родители, воспитывающие младенцев, могут рассчитывать на получение социальных выплат и пособий. Сейчас этот срок равен одному году, однако со следующего года было принято решение увеличить его до полутора лет.

Соответствующие поправки уже были разработаны Министерством труда и социальной защиты населения РК. Проект приказа, который вносит изменения в Правила назначения и выплаты государственных пособий семьям, имеющим детей, был опубликован на портале «Открытые НПА».

Согласно проекту, до полутора лет увеличивается срок выплаты ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком, которое назначается и выплачивается не застрахованным в системе обязательного социального страхования родителям.

Это также касается казахстанцев, которые взяли под опеку, усыновили или удочерили ребенка до полутора лет. В этом случае выплаты полагаются со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении или же со дня принятия решения об установлении опеки до того момента пока ребенку не исполнится полтора года.

Срок социальных выплат по уходу за ребенком из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) тоже обещали увеличить. Но для этого должны внести поправки в закон РК «Об обязательном социальном страховании».

Стоит отметить, что увеличение срока выплат не уменьшит их размеры. Согласно правилам выплаты госпособий имеющим детей семьям, они следующие:

за первого ребенка – 5,76 МРП ( 18 316,8 тенге в 2022 году );

МРП ( ); за второго – 6,81 МРП ( 21 655,8 тенге );

МРП ( ); за третьего – 7,85 МРП ( 24 963 тенге );

МРП ( ); за четвертого и последующих детей – 8,9 МРП (28 302 тенге).

Напомним, что в 2023 году также планируется увеличить и месячный расчетный показатель. Согласно законопроекту, который был подготовлен Министерством финансов РК, МРП в следующем году увеличится с 3 180 тенге до 3 450 тенге, что также положительно повлияет и на размер всех пособий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1993075-popravki-uvelichivayuschie-srok-vyplaty-posobiy-po-uhodu-za-rebenkom-razrabotany-v-kazahstane/