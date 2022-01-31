Где выгоднее держать пенсионные накопления для получения инвестдохода в Казахстане

Для получения дохода пенсионные активы вкладываются в различные финансовые инструменты. Какая инвестиционная доходность была достигнута под управлением Нацбанка и управляющих инвестиционным портфелем, и где выгоднее держать свои пенсионные накопления, читайте в материале NUR.KZ.
Как сообщили специалисты Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), на 1 января 2022 года общий объем пенсионных активов составил порядка 13,1 трлн тенге.
Из них, пенсионных активов:
- находящихся в доверительном управлении Национального банка РК - 13,05 трлн тенге,
- под управлением управляющих инвестиционным портфелем (УИП) - 7,5 млрд тенге.
Размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1,4 трлн тенге.
Напомним, что на 1 декабря 2021 года общий инвестдоход под управлением Нацбанка составлял 1,38 трлн тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счетах вкладчиков с начала 2021 года, составила 11,13% при инфляции 8,4%. Исходя из этих показателей, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ за год составила 2,73%.
Во что инвестирует пенсионные активы Нацбанк
На 1 января 2022 года инвестиционный портфель представлен следующим образом:
- государственные ценные бумаги (ГЦБ), выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5, 1 трлн тенге (39,13% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.
- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2,5 трлн тенге. Их доля в портфеле составила 19,17%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,2% годовых.
- облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1,67 трлн тенге (доля в портфеле составила 12,8%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.
- облигации банков второго уровня РК на сумму 1,05 трлн тенге (8,02%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.
В разрезе валют инвестиции в основном представлены в национальной валюте – 67,22%, в долларах США – 32,71%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода следующая:
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное репо» 873,20 млрд тенге;
- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг 146,57 млрд тенге;
- доходы от переоценки иностранной валюты 68,32 млрд тенге;
- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении 140,97 млрд тенге;
- прочие доходы составили 169,79 млрд тенге.
Во что инвестируют управляющие инвестиционным портфелем
Всего в казахстанские управляющие компании гражданами было передано 7,5 млрд тенге.
Напомним, что на 1 декабря общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составлял порядка 6,2 млрд тенге.
В АО «Jusan Invest» было передано пенсионных активов на общую сумму 3,43 млрд тенге.
На них были приобретены:
- ноты Нацбанка РК - 33,42% портфеля,
- паи Exchange Traded Funds (ETF) - 24,45%,
- ГЦБ Министерства финансов РК - 15,07%,
- репо – 16,64%,
- активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 10,42%.
В национальной валюте представлено 65,22% портфеля, остальные финансовые инструменты номинированы в долларах США (34,78%).
На 1 января 2021 года в результате инвестиционной деятельности АО «Jusan Invest» размер начисленного дохода составил 139,29 млн тенге. Доходность пенсионных активов достигла 8,08% (на 1 декабря 7,41%).
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 января 2022 года составили 2,06 млрд тенге и были инвестированы в:
- операции обратного репо - 43,33%,
- облигации квазигосударственных организаций РК - 14,39%,
- паи ETF - 13,99%,
- акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 8,75%,
- облигации БВУ - 7,54%,
- корпоративные облигации организаций РК - 6,10%,
- МФО - 5,83%,
- денежные средства на счетах - 0,05%,
- прочие активы - 0,02%.
Инвестиции в национальной валюте составили 77,21% портфеля, в долларах США - 22,79%.
Инвестиционный доход с начала деятельности (15.03.2021) и до 1 января 2022 года составил 112,79 млн. тенге, доходность пенсионных активов - 8,41% (на 1 декабря 6,87%).
На 1 января пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 1,22 млрд тенге, которые распределили в:
- паи (ETF на индексы) - 25,48%,
- операции обратного репо - 20,79%,
- облигации квазигосударственных организаций РК - 17,04%,
- акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 9,91%,
- облигации МФО - 8%,
- облигации БВУ РК (6,94%),
- корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК - 6,85%,
- денежные средства на инвестиционных счетах - 4,96%,
- прочие активы - 0,04%.
В национальной валюте инвестировано 59,82% портфеля, в долларах США – 40,18%.
Размер начисленного инвестиционного дохода (с 15.03.2021 года) по состоянию на 1 января составил 74,51 млн. тенге, доходность пенсионных активов - 8,37% (на 1 декабря 5,96%).
Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 809,46 млн. тенге и были инвестированы в:
- ГЦБ МФ РК - 69,29%,
- репо - 15,70%,
- акции и депозитарные расписки эмитентов РК - 14,73%,
- денежные средства на инвестиционных счетах - 0,27%.
Все инвестиции были произведены в национальной валюте.
Размер начисленного инвестиционного дохода (с 1 апреля 2021 года) по состоянию на 1 января составил 46,72 млн. тенге, доходность пенсионных активов - 9,37% (на 1 декабря 8,53%).
Напомним, что с момента основания пенсионной системы ее инвестиционная доходность достигла 681,13%.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1953831-gde-vygodnee-derzhat-pensionnye-nakopleniya-dlya-polucheniya-investdohoda-v-kazahstane/