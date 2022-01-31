Где выгоднее держать пенсионные накопления для получения инвестдохода в Казахстане

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Для получения дохода пенсионные активы вкладываются в различные финансовые инструменты. Какая инвестиционная доходность была достигнута под управлением Нацбанка и управляющих инвестиционным портфелем, и где выгоднее держать свои пенсионные накопления, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщили специалисты Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), на 1 января 2022 года общий объем пенсионных активов составил порядка 13,1 трлн тенге.

Из них, пенсионных активов:

находящихся в доверительном управлении Национального банка РК - 13,05 трлн тенге ,

, под управлением управляющих инвестиционным портфелем (УИП) - 7,5 млрд тенге.

Размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1,4 трлн тенге.

Напомним, что на 1 декабря 2021 года общий инвестдоход под управлением Нацбанка составлял 1,38 трлн тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счетах вкладчиков с начала 2021 года, составила 11,13% при инфляции 8,4%. Исходя из этих показателей, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ за год составила 2,73%.

Во что инвестирует пенсионные активы Нацбанк

На 1 января 2022 года инвестиционный портфель представлен следующим образом:

государственные ценные бумаги (ГЦБ), выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5, 1 трлн тенге (39,13% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.

(39,13% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах США – 3,4% годовых. государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2,5 трлн тенге . Их доля в портфеле составила 19,17%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,2% годовых.

. Их доля в портфеле составила 19,17%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,2% годовых. облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1,67 трлн тенге (доля в портфеле составила 12,8%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.

(доля в портфеле составила 12,8%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых. облигации банков второго уровня РК на сумму 1,05 трлн тенге (8,02%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.

В разрезе валют инвестиции в основном представлены в национальной валюте – 67,22%, в долларах США – 32,71%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.

Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода следующая:

доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное репо» 873,20 млрд тенге ;

; доходы от рыночной переоценки ценных бумаг 146,57 млрд тенге ;

; доходы от переоценки иностранной валюты 68,32 млрд тенге ;

; доходы по активам, находящимся во внешнем управлении 1 40,97 млрд тенге;

прочие доходы составили 169,79 млрд тенге.

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Во что инвестируют управляющие инвестиционным портфелем

Всего в казахстанские управляющие компании гражданами было передано 7,5 млрд тенге.

Напомним, что на 1 декабря общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составлял порядка 6,2 млрд тенге.

В АО «Jusan Invest» было передано пенсионных активов на общую сумму 3,43 млрд тенге.

На них были приобретены:

ноты Нацбанка РК - 33,42% портфеля,

портфеля, паи Exchange Traded Funds (ETF) - 24,45% ,

, ГЦБ Министерства финансов РК - 15,07% ,

, репо – 16,64% ,

, активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 10,42%.

В национальной валюте представлено 65,22% портфеля, остальные финансовые инструменты номинированы в долларах США (34,78%).

На 1 января 2021 года в результате инвестиционной деятельности АО «Jusan Invest» размер начисленного дохода составил 139,29 млн тенге. Доходность пенсионных активов достигла 8,08% (на 1 декабря 7,41%).

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 января 2022 года составили 2,06 млрд тенге и были инвестированы в:

операции обратного репо - 43,33% ,

, облигации квазигосударственных организаций РК - 14,39% ,

, паи ETF - 13,99% ,

, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 8,75% ,

, облигации БВУ - 7,54% ,

, корпоративные облигации организаций РК - 6,10% ,

, МФО - 5,83% ,

, денежные средства на счетах - 0,05% ,

, прочие активы - 0,02%.

Инвестиции в национальной валюте составили 77,21% портфеля, в долларах США - 22,79%.

Инвестиционный доход с начала деятельности (15.03.2021) и до 1 января 2022 года составил 112,79 млн. тенге, доходность пенсионных активов - 8,41% (на 1 декабря 6,87%).

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На 1 января пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 1,22 млрд тенге, которые распределили в:

паи (ETF на индексы) - 25,48% ,

, операции обратного репо - 20,79% ,

, облигации квазигосударственных организаций РК - 17,04% ,

, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов - 9,91% ,

, облигации МФО - 8%,

облигации БВУ РК ( 6,94% ),

), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК - 6,85% ,

, денежные средства на инвестиционных счетах - 4,96% ,

, прочие активы - 0,04%.

В национальной валюте инвестировано 59,82% портфеля, в долларах США – 40,18%.

Размер начисленного инвестиционного дохода (с 15.03.2021 года) по состоянию на 1 января составил 74,51 млн. тенге, доходность пенсионных активов - 8,37% (на 1 декабря 5,96%).

Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 809,46 млн. тенге и были инвестированы в:

ГЦБ МФ РК - 69,29% ,

, репо - 15,70% ,

, акции и депозитарные расписки эмитентов РК - 14,73% ,

, денежные средства на инвестиционных счетах - 0,27%.

Все инвестиции были произведены в национальной валюте.

Размер начисленного инвестиционного дохода (с 1 апреля 2021 года) по состоянию на 1 января составил 46,72 млн. тенге, доходность пенсионных активов - 9,37% (на 1 декабря 8,53%).

Напомним, что с момента основания пенсионной системы ее инвестиционная доходность достигла 681,13%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1953831-gde-vygodnee-derzhat-pensionnye-nakopleniya-dlya-polucheniya-investdohoda-v-kazahstane/